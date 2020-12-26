Akdeniz ilçesinden Marmara ilçesine giden biri hangi iki il arasında seyahat etmiştir? Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu'nun üstlendiği programda çıkan bu soru ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Sorunun cevabını merak edenler ise Google da araştırmalar yapmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi...

AKDENİZ İLÇESİNDEN MARMARA İLÇESİNE GİDEN BİRİ HANGİ İKİ İL ARASINDA SEYAHAT ETMİŞTİR?

A: Hatay ve Bursa

B: Antalya ve Tekirdağ

C: Mersin ve Balıkesir

D: Isparta ve Kocaeli

Doğru cevap: C Mersin ve Balıkesir

Akdeniz, Mersin ilinin bir merkez ilçesidir. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlıdır. Kuzeyinde Toroslar, güney batısında Yenişehir, doğusunda ise Tarsus ilçeleri bulunmaktadır. Marmara, Güney Marmara Adaları Balıkesir ili sınırları içerisindedir ve bu adaların en büyüğü olan Marmara, Balıkesir ilinin bir ilçesidir. Türkiye'nin mevcut 4 ada ilçesinden biridir.