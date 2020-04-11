Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, yaşlı vatandaşlara erzak, çocuklara oyuncak dağıttı

Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubu’nun bir bileşeni olan Akdeniz Belediyesi, Koronavirüs (Covid19) salgını ile topyekûn mücadele edilen bugünlerde, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle evlerinden çıkmalarına sınırlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlara ulaşarak temel ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya devam ediyor.

Akdeniz Kaymakamlığı ile koordineli yapılan dağıtımda, günlük bin 500 kişilik yemek ve ortalama 150 adet erzak kolisi, Akdeniz’in farklı mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılıyor.

BAŞKAN GÜLTAK, EV EV GEZEREK YEMEK VE ERZAK KOLİSİ DAĞITTI



Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubu’nun, Gündoğdu Mahallesi’nde gerçekleştirdiği çalışmalara bizzat katılan Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak; sokak sokak gezerek, salgın nedeniyle evlerinde kalan yaşlılara ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek ve erzak kolilerini teslim etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Gültak; bu zorlu günlerin elbet sona ereceğini; gerek kendi, gerek sevdiklerinin sağlığı için biraz daha sabır göstermelerini rica etti. Devletin; bütün gücü ve imkânlarıyla vatandaşının yanında olacağını vurgulayan Gültak, olası mağduriyetlerin önüne geçileceğini söyledi.

BAŞKAN, ÇOCUKLARI DA UNUTMADI



Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, mahallede gerçekleşen bu hizmet sırasında, aynı genelge gereği sokağa çıkmalarına tedbir getirilen küçük çocukları da unutmadı, onlara da çeşitli hediyeler vererek gönüllerini kazandı. Çocuklarla sohbet eden Başkan Gültak, evden çıkmamalarını öğütledi, bol bol ders çalışmalarını, boş zamanlarında da oyuncaklarıyla oynamalarını istedi.