Akdamar Kilisesi'nde 8'inci ayin

Yılda bir kez yapılan bu yılki ayine, pandemi nedeniyle sadece İstanbul’dan gelen 25 kişilik heyet katıldı. Koronavirüs tedbirleri altında gerçekleştirilecek olan ayini, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yönetti. 1.5 saat süren ayin sonrası katılımcılar kilise önünde sosyal mesafe kuralına uyup, maske takarak, dua etti. Maşalyan, “Allah, gelecek yıl burada halkla beraber, pandemiden kurtulmuş olarak ibadetimizi yerine getirmeyi nasip eder inşallah” dedi.