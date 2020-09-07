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  3. Akdamar Kilisesi'nde 8'inci ayin
07 Eylül 2020 Pazartesi 03:22 | Son Güncelleme:

Akdamar Kilisesi'nde 8'inci ayin

Akdamar Kilisesi'nde 8'inci ayin

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan, Akdamar Kilisesi'nde, 8'inci ayin yapıldı.

Yılda bir kez yapılan bu yılki ayine, pandemi nedeniyle sadece İstanbul’dan gelen 25 kişilik heyet katıldı. Koronavirüs tedbirleri altında gerçekleştirilecek olan ayini, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yönetti. 1.5 saat süren ayin sonrası katılımcılar kilise önünde sosyal mesafe kuralına uyup, maske takarak, dua etti. Maşalyan, “Allah, gelecek yıl burada halkla beraber, pandemiden kurtulmuş olarak ibadetimizi yerine getirmeyi nasip eder inşallah” dedi.

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