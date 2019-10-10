Akçakale'ye havan mermisi düştü

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Akçakale'ye 3 havan mermisi atıldı.

Saldırıda ölen veya yaralanan olmazken, bazı evlerde hasar oluştu.

Güvenlik güçleri bölgede inceleme yaptı. (AA)