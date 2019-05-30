30 Mayıs 2019 Perşembe 10:35 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 11:12
Son dakika... Akar’ı Akıncı Üssü’nden Çankaya Köşkü’ne götüren eski Albay Uğur Kapan 29 kez ağırlaştırılmış müebbet
15 Temmuz’ Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar’ı Akıncı Üssü’nden Çankaya Köşkü’ne götüren eski Albay Uğur Kapan 29 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Darbeci helikopter pilotlarının da yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında 56 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
18 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI
Kara Havacılık Komutanlığı davasında 18 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Darbe girişiminin ardından Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren helikopter pilotu Uğur Kapan, 29 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 932 yıl hapisle cezalandırıldı.
(AA)