Milli Savunma Bakanı Akar: Saldırıları gerçekleştiren 28 teröristi etkisiz hale getirdik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesi, Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi’nden terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonları sevk ve idare ediyor.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı. Saldırıları gerçekleştiren 28 teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.

Terör örgütüne yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Milli Savunma Bakanı Akar şöyle dedi:

"Gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki operasyonlarımız büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor." dedi.

AA