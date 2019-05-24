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  3. Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi Denizkurdu tatbikatını yerinden takip ediyor

Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi Denizkurdu tatbikatını yerinden takip ediyor

Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi Denizkurdu tatbikatını yerinden takip ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvek Komutanları, Denizkurdu 2019 Tatbikatı’nın seçkin gözlemci günü faaliyetlerini TCG Salihreis fırkateyninden takip ediyor.

Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Anadolu Ankası Tatbikatı’nın kapanış töreninin ardından Konya’dan Marmaris'teki Aksaz Deniz Üs Komutanlığına geldi.

Burada, sancak gemisi TGC Salihreis’e geçen Bakan Akar, güverteye çıkışında "silistre" adı verilen denizci düdüğü ile karşılandı. Bakan Akar, güverteye çıkışında denizcilik geleneklerine uygun olarak ilk olarak Türk bayrağını selamladı. Daha sonra tören mangasını selamlayan Bakan Akar ve komutanlara TCG Salihreis yazılı şapka takdim edildi.

Faaliyetleri takip etmek üzere limandan ayrılan TCG Salihreis’ta bulunan Bakan Akar, TCG Kemalreis’ten yapılan top atışlarıyla selamlandı.

Denizkurdu 2019 Tatbikatı’nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri devam ediyor.

İHA

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