Akademisyene sosyal medyadan taciz iddiasına Başsavcılık'tan soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsveç’teki Lund Üniversitesinde görev yapan akademisyen Pınar Dinç’in tacize uğradığı yönündeki sosyal medya paylaşımları üzerine harekete geçti.

Dinç’in anlattıkları ve paylaşımları tutanak altına alındı. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne de talimat verilerek Pınar Dinç’in ayrıntılı beyan ve şikayetinin alınması istendi.

Başsavcılık, Pınar Dinç’in beyanları ve elde edilecek delillerle birlikte tacizde bulunduğu iddia edilen şüphelinin adres, iletişim ve kimlik bilgilerinin tespit edilmesini ve ifadesinin alınmasını talep etti.

ÜNİVERSİTEDEN UYARI CEZASI ALDI



Akademisyen Pınar Dinç, bir süredir isim vermeden taciz ve tehdit edildiğine dair sosyal medya paylaşım yapıyordu.

Dinç, 2,5 yıldır süren tacizlerle ilgili daha önce İsveç makamlarına şikayette bulunmuş ve aynı üniversitede görev yapan Umut Özkırımlı’nın ismini vermişti.

Üniversiteden uyarı cezası alan Özkırımlı, okuldan ayrıldı. Yurt dışındaki FETÖ yapılanması tarafından desteklendiği öne sürülen Özkırımlı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada hakkındaki taciz iddialarını reddetti.

TRT Haber