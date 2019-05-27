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  3. Öğrencisi tarafından öldürülen Akademisyen Ceren Damar'ın adı gençlik merkezinde yaşatılacak

Öğrencisi tarafından öldürülen Akademisyen Ceren Damar'ın adı gençlik merkezinde yaşatılacak

Öğrencisi tarafından öldürülen Akademisyen Ceren Damar'ın adı gençlik merkezinde yaşatılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar'ı telefonla arayarak, Batıkent'teki Gençlik Merkezi'ne akademisyenin isminin verileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2 Ocak 2019'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen genç akademisyen Ceren Damar Şenel'in doğum günü vesilesiyle babası Mustafa Damar ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin videoyu paylaştı.

Baba Damar'a tekrar başsağlığı dileyen Erdoğan, "Batıkent'te gençlik merkezimiz yapıldı. Batıkent Gençlik Merkezi'ne inşallah Ceren'in adını veriyoruz. Orası artık Ceren Damar Gençlik Merkezi olarak anılacak. Böylece onu yaşatmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

(AA)

 

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