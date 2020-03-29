Akademik eğitim bugün başlıyor! Her üniversite kendi online sistemini kullanacak

OSMAN NURİ CERİT



Üniversitelerde koronavirüs nedeniyle verilen aranın ardından eğitim öğretim dijital ortamda uzaktan yapılmaya başlıyor. Yaklaşık 7 milyon üniversite öğrencisi YÖK tarafından yapılan açıklamanın ardından eğitimlerini internet ortamında yürütecek. İşte detaylar:

SANAL SINIF: Ankara Üniversitesi başta olmak üzere bazı üniversiteler eğitimlerine sanal sınıftan devam edecek. Eğitimlerde, dersin öğretmeni canlı uygulama üzerinden konuları anlatacak.

20 BİN EĞİTİM MATERYALİ: İstanbul Üniversitesi, bünyesindeki Öğrenme Yönetim Sistemi’nde yer alan sekiz farklı içerik türünde 20 bini aşkın eğitim materyalini öğrencilerin kullanımına açtı.

MARMARA BUGÜN BAŞLIYOR: Öğrenciler online.marmara.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapabilecek. Yapılacak eğitimler hem sanal sınıf hem de ders dokümanları üzerinden yapılacak.

İSTEDİĞİN ZAMAN DERS: Ege Üniversitesi de uzaktan eğitim kapsamında ders videolarını sisteme yükleyecek. Öğrenciler 7/24 dersleri takip edebilecek.

UZAKTAN EĞİTİM TECRÜBESİ: Anadolu Üniversitesi hem örgün hem de açıktan eğitim videolarının sistem üzerinden öğrencilerinin eğitimine açtı. Alt yapı sıkıntısı çeken diğer üniversitelere de destek verecek.

İNTERNET BURSU: ODTÜ, bahar dönemini uzaktan eğitimle sürdürecek. İhtiyaç sahibi bin 200 öğrencisine ayda 75 TL ve 3 ay süre ile internet burcu verecek. ODTÜ’ye destek olan kişilere ve mezunlara burs konusunda destek çağrısı da yapıldı.