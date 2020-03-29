Akademik eğitim bugün başlıyor! Her üniversite kendi online sistemini kullanacak
Üniversitelerde eğitim dijital ortamda uzaktan yapılmaya başlıyor. Bazı üniversiteler canlı sınıfla eğitime devam ederken bazıları da 20 bin eğitim materyalini kullanıma açtı.
OSMAN NURİ CERİT
Üniversitelerde koronavirüs nedeniyle verilen aranın ardından eğitim öğretim dijital ortamda uzaktan yapılmaya başlıyor. Yaklaşık 7 milyon üniversite öğrencisi YÖK tarafından yapılan açıklamanın ardından eğitimlerini internet ortamında yürütecek. İşte detaylar:
SANAL SINIF: Ankara Üniversitesi başta olmak üzere bazı üniversiteler eğitimlerine sanal sınıftan devam edecek. Eğitimlerde, dersin öğretmeni canlı uygulama üzerinden konuları anlatacak.
20 BİN EĞİTİM MATERYALİ: İstanbul Üniversitesi, bünyesindeki Öğrenme Yönetim Sistemi’nde yer alan sekiz farklı içerik türünde 20 bini aşkın eğitim materyalini öğrencilerin kullanımına açtı.
MARMARA BUGÜN BAŞLIYOR: Öğrenciler online.marmara.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapabilecek. Yapılacak eğitimler hem sanal sınıf hem de ders dokümanları üzerinden yapılacak.
İSTEDİĞİN ZAMAN DERS: Ege Üniversitesi de uzaktan eğitim kapsamında ders videolarını sisteme yükleyecek. Öğrenciler 7/24 dersleri takip edebilecek.
UZAKTAN EĞİTİM TECRÜBESİ: Anadolu Üniversitesi hem örgün hem de açıktan eğitim videolarının sistem üzerinden öğrencilerinin eğitimine açtı. Alt yapı sıkıntısı çeken diğer üniversitelere de destek verecek.
İNTERNET BURSU: ODTÜ, bahar dönemini uzaktan eğitimle sürdürecek. İhtiyaç sahibi bin 200 öğrencisine ayda 75 TL ve 3 ay süre ile internet burcu verecek. ODTÜ’ye destek olan kişilere ve mezunlara burs konusunda destek çağrısı da yapıldı.