AK Partili Markar Esayan unutulmadı: Sırasına fotoğrafı konuldu

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan, 17 Ekim'de hayatını kaybetmişti. AK Partililer, TBMM'de gerçekleştirilen grup toplantısında Markar Esayan'ı unutmadı.

Başkan Erdoğan'ın kürsüde konuşma yaptığı anlarda, Markar Esayan'ın oturduğu yere karanfillerle süslenmiş bir fotoğrafı konuldu.

Markar Esayan için anı defteri oluşturuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısındaki konuşması öncesinde, "Anadolu topraklarına, bu ülke ve insanlarına her bakımdan hayran olan, tam manasıyla demokrasiyi içselleştirmiş, aziz milletimizin iradesine, inancına, kültürüne, geleneklerine her şartta sahip çıkan, Türkiye sevdalısı çok değerli yol arkadaşımız Markar Esayan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Değerli arkadaşımızı bir kez daha tazimle yad ediyor, AK Parti ailesi olarak ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." dedi.

Akbaşoğlu, Esayan için oluşturulan anı defterinin, milletvekillerinin duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeleri adına 30 Ekim Cuma gününe kadar grup toplantı salonunda bulunacağını bildirdi.