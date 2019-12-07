AK Partili eski vekilden Davutoğlu'na sert eleştiri! 'Duruşu olmayan biridir'

Yeni Akit'in haberine göre, Metiner, yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekibini sert sözlerle eleştirdi. Davutoğlu ekibinin, “2020 Kasım ayında erken seçim olacak” açıklamalarına tepki gösteren Mehmet Metiner, “Davutoğlu hayalci bir siyasetçi. Hayalleri kendisiyle hareket edenlere de sirayet etmiş. Ben erken seçim ihtimalı görmüyorum. Ayrıca henüz kurulmamış bir partinin erken seçim istemesinin amacı, maksadı nedir? Öncelikle bunu çıkıp açıklasınlar” dedi.

'SİYASETÇİ DEDİĞİN SÖZÜNÜN ERİ OLMALIDIR'



Davutoğlu’nun sözüne itibar edilmeyeceğini ifade eden Metiner, “Mayıs 2016’da çıkıp, ‘Kimse benden Cumhurbaşkanımız aleyhine bir tek söz duymayacak’ diyen bir Davutoğlu’nun şimdi geldiği durum ortada. Kursunlar bir partilerini boylarının ölçülerini görelim. Nasıl bir hedef önlerine koyduklarını görelim. Kendi kendine güç vehmedenler bugün yanlış bir siyaset içerisindeler. Güç vehmi güçsüzlerin başvurdukları bir yoldur. Millet onların boyunun ölçüsünü alacaktır. Davutoğlu’nun siyaseti ‘dün dündür, bugün bugündür’. Siyasetçi sözünün eri olmalıdır, güven vermelidir, adamlıkta bunu gerektirir.” ifadelerini kullandı.