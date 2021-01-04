AK Partili Çelik'ten başörtüsü skandalına tepki: "2020'nin son faşist saldırısıdır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Şehir hastaneleri en büyük stratejik gücümüz oldu.

Öğrenilmesi gereken en büyük derslerden bir tanesi doğa bizim rakibimiz değildir.



Almanya'nın uçağının dünyada 30-40 ülkeye yardım götürdüğünü duymadık.

Yeni dönemde sizinle paylaşacağım konular çerçevesinde, demokrasi konusunda, reformlar konusunda gerçekleştireceğimiz faaliyetler var.

Milletimizin sevinciyle sevinmenin büyük bir nimet olduğunun farkındayız.

Ayasofya, 2020'nin ve tüm zamanların yıldızlı tacıdır

Koalisyonun 50 ülkesinin gerçekleştiremediği mücadeleyi DEAŞ karşısında Türkiye tek başına ve sahada gerçekleştirmiştir.

100 yıl aradan sonra Libya'da Libyalı kardeşlerimizin iradesine sahip çıkan bir siyasetin ortaya koyulması Akdeniz'deki denklemi değiştirmiştir

DOĞAL GAZ KEŞFİ

Türkiye bütün bu kovid sürecinde bile güç bir siyaseti ortaya koyma kararlılığından vazgeçmemiştir.

Doğal gaz arayışımız stratejik olarak oyun değiştirici bir tablo ortaya koymuştur. Bütün dünyanın dikkatini çekmiştir. Gelecek nesiller için önemli bir keşiftir.



SURİYELİ MÜLTECİLER

Türkiye Suriye'de olmasaydı oradaki mazlumların kanına birbiriyle kavgalı güçler, terör örgütleriyle birlikte gireceklerdi.

Avrupa'nın çeşitli yerlerinde ülkeler birbirlerinin maskelerini çalarken Türkiye yardım götürdü.

Aynı anda Türkiye'nin uçağı Avrupa'ya, Asya'ya inerken, G-7 ülkesinden örneğin bir Almanya uçağının yardım getirdiğini duymadık.

Aşı konusunda Türkiye'nin tedarik gücünün bu konuda dünyanın pek çok ülkesinden önde olduğunu görüyoruz.

"AVRUPA'NIN GELECEĞİNİ YOK ETMEK İSTİYORLAR"

(Darbeyle ilgili açıklamalar) İktidarı seçimsiz nasıl göndereceksiniz? Bu açıkçası darbe çağrısıdır, utanılması gereken bir yaklaşımdır."

Kim Avrupa Birliği içinde Türkiye karşıtlığından bahsediyorsa muhakkak şekilde Avrupa'nın geleceğini yok etmek istiyordur.

BAŞÖRTÜSÜ SKANDALINA TEPKİ

Dünyada şu anda ancak Avrupa'daki neo-nazilerin konuşacağı üslupla Türkiye'deki başörtülü kadınlara karşı konuşuyorlar.

Cumhuriyetin ideali kimlikleri ne olursa olsun kadınların kamusal alana çıkmasıdır.

Ayrıntılar geliyor...