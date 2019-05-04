AK Partili belediyelerden yeni yol haritası

AK Parti’nin “gönül belediyeciliği” olarak projeksiyonunu çizdiği 5 yıllık hizmet sürecinde belediyeler, Cumhurbaşkanlığı kabinesi gibi çalışacak. Belediye başkanları belirli dönemleri kapsayan icra programları açıklayacak ve verilen sözler bu süre içinde hayata geçirilecek.

İCRAAT TAKVİMİ…

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile birlikte devlet işleyişinin daha hızlı ve etkili olması için bir dizi önlem hayata geçirilmişti. Bu önlemlerden biri de 100 günlük icraat programlarının açıklanması ve bu süreç çerisinde belirlenen hedeflerin tamamlanarak kamuoyu ile paylaşılması oldu. 31 Mart yerel seçimleri ile birlikte Cumhurbaşkanlığı sisteminde uygulanan bu model AK Parti’nin yönettiği yerel yönetimlerde de hayata geçirilecek. Belediye başkanları projeler için hedef süre belirleyecek ve bu süreleri ilan edecek.

PLANSIZ ÇALIŞMAYIN

Geçtiğimiz hafta sonu belediye başkanlarına seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, planlı belediyeciliğe önem verilmesini isteyerek “Yıllık ve beş yıllık planı olmayan belediye başkanı tıpkı rotası olmayan bir gemi gibi rast gele savrulmaya mahkûmdur. Böyle bir planınız yoksa gündelik karmaşa içinde aylarınız, yıllarınız geçip gider. Döneminiz bitip geriye baktığınızda da kalıcı hiçbir şeyin olmadığını görürsünüz. Yaptığınız işleri belli periyotlarla raporlamak suretiyle gözden geçirmez, muhakeme ve muhasebeye tabi tutmazsanız nereden nereye gittiğinizi göremezsiniz” demişti.

TAKİP SİSTEMİ KURULACAK

Belediye başkanlarının düzenli olarak belirleyip ilan edileceği icra programlarındaki gerçekleşme oranları da bu şekilde tespit edilecek. Belediyeleri takip için Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ve AK Parti Genel Merkezinde kurulacak olan takip sistemi de bu verileri alacak. Belediye başkanlarını karnesinin çıkarılması açısında da bu veriler kullanılacak.

(Yeni Şafak)