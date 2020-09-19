Yunan gazetesinin ahlaksız manşetine tepkiler art arda geliyor! 'Arkasında Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var'

Yunanistan'da yayın yapan Dimokratia adlı gazetenin Başkan Erdoğan hakkında attığı ahlaksız manşete Türkiye'den tepkiler çığ gibi büyüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı" bilgisini vermişti.

"ÇARPIK ZİHNİYETİN BİR YANSIMASI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yunanistan'da sözde bir gazetenin Sn. Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve ne ifade özgürlüğü ne de basın etiğiyle bağdaşmayan edepsizliği Doğu Akdeniz’de barış yerine savaşı, uzlaşma yerine kaosu hedefleyen çarpık zihniyetin bir yansıması, bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur." dedi.



"ARKASINDA YUNANLI POLİTİKACILARIN TÜRKİYE HAKKINDAKİ ZEHİRLİ DİLİ VAR"

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır.

Türkiye hakkında alçakça ifadeler kullananlar, Yunanistan'ı sadece silah satılacak bir sömürge pazarı gibi görenleri saygıyla karşılıyorlar. Türkiye'nin iyi komşuluk yaklaşımına düşmanlık ediyorlar. Yunanistan'a Afrika'daki eski sömürgeleri gibi davrananları dost zannediyorlar.

Bazı Yunanlı politikacılar ve alçak ifadeleri kullanan basın organları kendi ülkelerini böyle zavallı duruma düşürüyorlar. Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan alçak ifadeleri Türkiye düşmanı Yunanlı politikacılara iade ediyoruz." dedi

"AHLAKSIZCA SALDIRARAK ÇİRKEFLEŞİYOR"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'de haklarımızı korumak ve diyalog ile sorunları çözmek için verdiğimiz bütün çabalara karşı duran, savaş ve çatışma için arzu duyan karanlık ve düşman bir zihniyet Cumhurbaşkanımıza ahlaksızca saldırarak çirkefleşiyor. Yunanistan'da gazete adı altında çıkarılan bu paçavranın milyonların iradesini temsil eden Cumhurbaşkanımıza yönelttiği bu alçak saldırı ülkemizin taviz vermeyen duruşuna, haklı tezlerine karşı duyulan hazımsızlığın çirkin bir tezahürüdür."