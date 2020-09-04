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  3. AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki: Yunan makamlarının bu konuyu geçiştirmesi kabul edilemez
04 Eylül 2020 Cuma 17:49 | Son Güncelleme:

AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki: Yunan makamlarının bu konuyu geçiştirmesi kabul edilemez

AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki: Yunan makamlarının bu konuyu geçiştirmesi kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk gazetecilerin Yunan basını tarafından hedef gösterilmesiyle ilgili, "Yunan makamları faşistlerden mi basın özgürlüğünden mi yana olduklarını netleştirmeliler. Yunan makamlarının bu konuyu geçiştirmesi kabul edilemez" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yunanistan’da faşistlerin Anadolu Ajansı çalışanlarını hedef göstermesi tam bir barbarlıktır" açıklamasında bulundu.

"GEREĞİ YAPILMALIDIR"

Yunan makamlarının bu konuyu geçiştirmesinin kabul edilemez olduğunu belirten AK Parti Sözcüsü Çelik şunları söyledi:

Yunan makamları faşistlerden mi basın özgürlüğünden mi yana olduklarını netleştirmeliler. Yunan makamları bu faşistleri bulmalı ve gereğini yapmalıdır. Yunanistan için bu olayın açığa çıkarılması ve tekrarının önlenmesi bir zorunluluktur.
AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki: Yunan makamlarının bu konuyu geçiştirmesi kabul edilemez
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