AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki: Yunan makamlarının bu konuyu geçiştirmesi kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yunanistan’da faşistlerin Anadolu Ajansı çalışanlarını hedef göstermesi tam bir barbarlıktır" açıklamasında bulundu.

"GEREĞİ YAPILMALIDIR"

Yunan makamlarının bu konuyu geçiştirmesinin kabul edilemez olduğunu belirten AK Parti Sözcüsü Çelik şunları söyledi:

Yunan makamları faşistlerden mi basın özgürlüğünden mi yana olduklarını netleştirmeliler. Yunan makamları bu faşistleri bulmalı ve gereğini yapmalıdır. Yunanistan için bu olayın açığa çıkarılması ve tekrarının önlenmesi bir zorunluluktur.