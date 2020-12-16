16 Aralık 2020 Çarşamba 16:44 | Son Güncelleme:
Son dakika... AK Parti'den yeni kanun teklifi
AA
Terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesine ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.
AA'da yer alan son dakika haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi noktasında dünyayla eş güdüm halinde etkin çalışma ortaya koyulabilmesini de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
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