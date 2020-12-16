Son dakika... AK Parti'den yeni kanun teklifi

AA'da yer alan son dakika haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi noktasında dünyayla eş güdüm halinde etkin çalışma ortaya koyulabilmesini de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

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