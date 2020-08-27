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  3. AK Parti'den terörist Tarrant'a verilen cezayla ilgili açıklama: İnsanlık adına sevindirici
27 Ağustos 2020 Perşembe 14:16 | Son Güncelleme:

AK Parti'den terörist Tarrant'a verilen cezayla ilgili açıklama: İnsanlık adına sevindirici

AK Parti'den terörist Tarrant'a verilen cezayla ilgili açıklama: İnsanlık adına sevindirici
AA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Zelanda'daki saldırıda 51 kişiyi şehit eden ırkçı terörist Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin, "Katilin Yeni Zelanda hukuku içinde en ağır cezaya çarptırılması, insanlık adına sevindirici bir karar" dedi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılması kararı insanlık adına sevindiricidir." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda'da en ağır cezanın herhangi bir aftan yararlanmaya imkan bulunmayacak şekilde ömür boyu hapis cezası olduğu bilgisini paylaşan Çelik, şunları kaydetti:

"Katilin Yeni Zelanda hukuku içinde en ağır cezaya çarptırılması, İslam düşmanlığı ve nefret suçları ile mücadele için güçlü bir mesajdır. Yeni Zelanda İslamofobi, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve nefret kaynaklı tüm zihniyet ve suçlarla mücadele için hem hukuki olarak hem de siyasi olarak güçlü bir mesaj vermiştir. İslamofobi, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve nefret kaynaklı tüm ideoloji ve eylemlerle ilkeli bir mücadeleden yanayız. Bu konuda uluslararası iş birliği ve dayanışmayı destekliyoruz. Cumhurbaşkanımız başta BM olmak üzere tüm zeminlerde bu mücadele için Türkiye'nin en güçlü ve kararlı destekçi olduğunu söylemiştir. İnsanlığı hedef alan ırkçılık, İslam düşmanlığı, anti-semitizm, göçmen düşmanlığı ve tüm nefret ideolojileriyle güçlü mücadeleden yanayız."

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