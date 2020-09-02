AK Parti'den silah ambargosu tepkisi! 'ABD'nin kararı tümüyle yanlıştır'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ABD'nin GKRY'ye silah ambargosunu kaldırmasına Twitter hesabından sert tepki gösterdi.

Kararın tümüyle yanlış olduğunu vurgulayan Çelik, "Rum yönetimi Ada’da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraftır. Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir." dedi.

Yunanistan'ın korsan anlaşmalarına da değinen Çelik sözlerini şöyle sürdürdü;

Türkiye ve KKTC, hukuk, diplomasi ve hakkaniyet dışında hiçbir yolla karar almaya zorlanamaz. Biz hakkaniyet temelinde müzakereden yanayken, Yunanistan korsan anlaşmalarla bu zemini tahrip etmiştir. Güney Kıbrıs Yönetimi asla Kıbrıs Türklerinin haklarını gaspedemez.