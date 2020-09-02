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  3. AK Parti'den silah ambargosu tepkisi! 'ABD'nin kararı tümüyle yanlıştır'
02 Eylül 2020 Çarşamba 12:37 | Son Güncelleme:

AK Parti'den silah ambargosu tepkisi! 'ABD'nin kararı tümüyle yanlıştır'

AK Parti'den silah ambargosu tepkisi! 'ABD'nin kararı tümüyle yanlıştır'

AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırmasına tepki göstererek tümüyle yanlış bir karar olduğunu vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ABD'nin GKRY'ye silah ambargosunu kaldırmasına Twitter hesabından sert tepki gösterdi.

Kararın tümüyle yanlış olduğunu vurgulayan Çelik, "Rum yönetimi Ada’da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraftır. Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir." dedi.

Yunanistan'ın korsan anlaşmalarına da değinen Çelik sözlerini şöyle sürdürdü;

Türkiye ve KKTC, hukuk, diplomasi ve hakkaniyet dışında hiçbir yolla karar almaya zorlanamaz. Biz hakkaniyet temelinde müzakereden yanayken, Yunanistan korsan anlaşmalarla bu zemini tahrip etmiştir. Güney Kıbrıs Yönetimi asla Kıbrıs Türklerinin haklarını gaspedemez.
AK Parti'den silah ambargosu tepkisi! 'ABD'nin kararı tümüyle yanlıştır'
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