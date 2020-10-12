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  • AK Parti'den Oruç Reis açıklaması: Türkiye'ye karşı sözde tehditlerin hiçbir önemi yok
12 Ekim 2020 Pazartesi 14:54 | Son Güncelleme:

AK Parti'den Oruç Reis açıklaması: Türkiye'ye karşı sözde tehditlerin hiçbir önemi yok

AK Parti'den Oruç Reis açıklaması: Türkiye'ye karşı sözde tehditlerin hiçbir önemi yok

AK Parti Sözcüsü Çelik, Oruç Reis'in faaliyetlerine ilişkin "Türkiye'ye karşı sözde tehditlerin hiçbir önemi yok. Türkiye hem masada hem sahada hak ve menfaatlerini korumaya kararlıdır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından Oruç Reis'in faaliyetlerine ilişkin bir dizi açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye karşı sözde tehditlerin hiç bir öneminin olmadığının altını çizen Çelik, şunları söyledi:

"Türkiye hem masada hem sahada hak ve menfaatlerini korumaya kararlıdır. Cumhurbaşkanımızın duruşu nettir. Türkiye’nin dostluğu kıymetlidir. Zorbalık ve dayatmayla Türkiye’ye yaptırılacak hiçbir iş yoktur. "

Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesine bağlı olarak Türkiye için olduğu kadar bölge için de güvenlik ve refah istediklerini kaydeden Çelik, ""Kendi güvenliğimizi ve refahımızı komşularımızın zayıflığında veya güvensizliğinde aramıyoruz. Herkes için refah ve güvenlik istiyoruz." dedi.

"Türkiye ile sorunları masada çözmek isteyenler için Türkiye kapasitesi yüksek bir müzakere devletidir" diyen Çelik, "Diplomasi yerine tehdit üretenlere karşı ise Türkiye haklarını koruma konusunda çok kudretli bir devlettir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dostluğuna vurgu yapan Çelik, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Müzakere masasında dostlarımızla hep “kazan-kazan” sonucu üretmekten yanayız. Masadan kaçıp tehdit ve dayatmalara sığınanlara ise cevabımızı sahada her zaman veriyoruz."

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