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10 Eylül 2020 Perşembe 13:58 | Son Güncelleme:

AK Parti'den Macron'a: Sömürgeci kafanın Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur

AK Parti'den Macron'a: Sömürgeci kafanın Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un “Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la” sözlerine sert tepki göstererek, "Sömürgeci kafanın Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur" açıklamasında bulundu. Tehdit dili kullandığınız ülke Türkiye'dir. Türkiye size en uygun cevapları verecektir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamalarla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un “Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan’la” sözlerine sert tepki gösterdi.

Sömürgeci kafanın Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur diyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"TÜRKİYE SİZE EN UYGUN CEVAPLARI VERECEKTİR"

Bizim sizin gibi sömürgeci kafalarla sorunumuz var Bay Macron. Acı çektirdiğiniz haklarla ve sömürmek istediğiniz halklarla insani ve kardeşlik bağımız var. O yüzden sizinle karşı karşıyayız. Tehdit dili kullandığınız ülke Türkiye’dir. Türkiye size en uygun cevapları verecektir.

"Cumhurbaşkanı ile halkını ayırmaya kimsenin gücü yetmez" ifadelerini kullanan Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

“Erdoğan ayrı, Türk halkı ayrı” diyerek oynadığınız oyunu defalarca Afrika’da oynadığınızı biliyoruz."

"MACRON HAFTER'İN MEZARLARINDA SORUMLUDUR"

Fransa gibi bir devleti bugünkü başarısız duruma düşüren Macron’dur. Macron Fransa’yı yönetme beceriksizliğini dış politika saldırganlığı ile örtbas etmeye çalışıyor. Macron, Hafter’in toplu mezarlarından sorumludur.

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