AK Parti'den koronavirüs ile mücadele kitabı

CHP’nin hazırladığı koronavirüs raporunu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mektubuyla birlikte AK Parti Genel Merkezi'ne gönderdiğini hatırlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Biz de bu kitabı bir mektupla CHP’ye de göndereceğiz, basınla da paylaşacağız" dedi. İçeriğe ilişkin de bilgi veren Ünal, kitapta öncelikle Kovid-19 ile ilgili genel bilgilerin yer aldığını, devamında da virüse karşı dünyada ve Türkiye'de yapılan mücadeleyi anlattıklarını ifade etti.