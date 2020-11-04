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04 Kasım 2020 Çarşamba 09:47 | Son Güncelleme:

AK Parti'den Kıbrıs Türk Sendikası tepkisi: Siyasi ve hukuki olarak en sert karşılığı vereceğiz

AK Parti'den Kıbrıs Türk Sendikası tepkisi: Siyasi ve hukuki olarak en sert karşılığı vereceğiz

AK Parti Sözcüsü Çelik, Kıbrıs Türk Sendikası adına yayımlanan basın açıklamasıyla ilgili "Cumhurbaşkanımıza dönük olarak bu yapılanma tarafından kullanılan ifadelere siyasi ve hukuki olarak en sert karşılığı vereceğiz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk Sendikası'na sert tepki gösterdi.

Çelik açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası adına yayımlanan sözde basın açıklaması, faşist ve ahlaksız bir dille Sn Cumhurbaşkanımıza ve KKTC Cumhurbaşkanı Sn Ersin Tatar'a saldırmaktadır. İftira ve nefret suçu ile dolu bu metin bir açıklama değil, karanlık bir zihniyetin tezahürüdür.

Cumhurbaşkanımıza dönük olarak bu yapılanma tarafından kullanılan ifadelere siyasi ve hukuki olarak en sert karşılığı vereceğiz. İsmindeki “Türk” sıfatını hakketmeyen bu yapılanmanın sözde açıklamasını bir “beşinci kol faaliyeti” olarak değerlendiriyoruz.

KKTC’nin milli iradesini hiçe sayan bu yapılanma, Rum Kesimi lideri ile görüşmesi öncesi KKTC Cumhurbaşkanı Sn Ersin Tatar’ı hedef aldı ve Sn Cumhurbaşkanımıza dönük hadlerini aşan bir açıklama yaptı. Bu açıklama Rum tezlerine biat etmek, Türkiye ve KKTC’ye düşmanlık etmektir.

Açıklamadan anlaşılacağı üzere bu zihniyet, Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Türklerinin menfaatleri noktasındaki kararlı tutumunu ve Sn Ersin Tatar’ın Kıbrıs Türkünün haklarına sahip çıkma iradesini sorun olarak görüyor."

<p>'YALAN HABER ÜRETEREK AYRIŞTIRMA ÇABASINDALAR'</p><p>Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

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