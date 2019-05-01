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  3. AK Parti'den İstanbul duyurusu: Saat 11'de basın toplantısı düzenlenecek

AK Parti'den İstanbul duyurusu: Saat 11'de basın toplantısı düzenlenecek

AK Parti'den İstanbul duyurusu: Saat 11'de basın toplantısı düzenlenecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili yarın saat 11.00’de bir basın açıklaması yapacağını söyledi.

AK Parti'den İstanbul seçim sonuçlarına yapılan olağanüstü itirazlarla ilgili son dakika bir duyuru geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yarın saat 13.00'te AK Parti Genel Merkezi'nde bir basın açıklaması yapacağını duyurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yarın saat 11.00'de, AK Parti Genel Merkezinde basın açıklaması yaparak; YSK ara kararlarıyla ortaya çıkan tabloyu, gidişatı, tespitlerimizi, seçimin yenilenmesi konusundaki düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız inşallah."

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