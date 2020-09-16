  • $7,4984
  • 8,897
  • 474.227
  • 1110.15
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
16 Eylül 2020 Çarşamba 14:37 | Son Güncelleme:

AK Parti'den İsrail-Bahreyn anlaşmasına kınama

AK Parti'den İsrail-Bahreyn anlaşmasına kınama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bahreyn'in Filistin'e ihanet anlaşmasına katıldıklarını şiddetle kınadıklarını belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Bahreyn'in de Filistin'e ihanet anlaşmasına katılmasını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İsrail-Bahreyn anlaşmasını kınayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Bahreyn'in de Filistin'e ihanet anlaşmasına katılmasını şiddetle kınıyoruz. Yapılan bu ihanet anlaşması gösterdi ki, aslında tarih tekerrür ediyor. İsrail'in kurdurulması sürecinin başlangıcından bu yana bölgede yaşanan ihanet halkasına sadece yenileri ekleniyor. Ne yaparlarsa yapsınlar hainlere, gafillere rağmen Filistin halkı kazanacaktır."
<p>Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçu

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirildi... Cezeri, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır görevine başladı

İnternet sıkıntısı yaşanan kırsal mahallelere mobil eğitim araçlarıyla hizmet götürülüyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.