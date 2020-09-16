16 Eylül 2020 Çarşamba 14:37 | Son Güncelleme:
AK Parti'den İsrail-Bahreyn anlaşmasına kınama
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bahreyn'in Filistin'e ihanet anlaşmasına katıldıklarını şiddetle kınadıklarını belirtti.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Bahreyn'in de Filistin'e ihanet anlaşmasına katılmasını şiddetle kınadıklarını belirtti.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İsrail-Bahreyn anlaşmasını kınayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Bahreyn'in de Filistin'e ihanet anlaşmasına katılmasını şiddetle kınıyoruz. Yapılan bu ihanet anlaşması gösterdi ki, aslında tarih tekerrür ediyor. İsrail'in kurdurulması sürecinin başlangıcından bu yana bölgede yaşanan ihanet halkasına sadece yenileri ekleniyor. Ne yaparlarsa yapsınlar hainlere, gafillere rağmen Filistin halkı kazanacaktır."