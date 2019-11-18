Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7421
  • 6,3636
  • 271.476
  • 106846
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. AK Parti'den ihraç talebi! Bakır'ın disiplin kuruluna sevk edilmesi kararlaştırıldı

AK Parti'den ihraç talebi! Bakır'ın disiplin kuruluna sevk edilmesi kararlaştırıldı

AK Parti'den ihraç talebi! Bakır'ın disiplin kuruluna sevk edilmesi kararlaştırıldı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nda, 24. dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda oy birliğiyle alınan kararla, 24. Dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi.  (AA)


Zeynep Bastık nikah tarihini açıkladı
Kerem Bürsin'in yeni aşkı Duygu Özaslan mı? İlk açıklama geldi
'Siz de beni anlayın' dedi, kendini böyle savundu!
Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı
Burak Deniz ameliyat oldu

Loca krizinde ‘İmamoğlu’ dayağı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

A Milli Takım'da 'Altın Jenerasyon'! İşte kadroya girebilecek genç oyuncular...

Siirt'te PKK'lı teröristlere ait drone ele geçirildi