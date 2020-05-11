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  3. AK Parti'den ekonomiyi hedef alanlara sert tepki: Artık karşınızda güçlü bir Türkiye var

AK Parti'den ekonomiyi hedef alanlara sert tepki: Artık karşınızda güçlü bir Türkiye var

AK Parti'den ekonomiyi hedef alanlara sert tepki: Artık karşınızda güçlü bir Türkiye var

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, koronavirüs sürecinde ekonomiyi hedef alanlara Twitter'dan tepki gösterdi. Şenocak'ın mesajına destek yağarken, sosyal medyada #EkonomikTuzaklaraGeçişYok etiketi ile alınan önlemler sıralandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Covid-19 sürecinde Türkiye ekonomisine karşı kurulan tuzaklarla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

Küresel finans çeteleri ve içerideki işbirlikçi hainler;

Biliyoruz, hiçbir zaman Liderimiz Erdoğan’ın yönettiği güçlü bir Türkiye istemediniz.

Covid sürecinde yükselen Türkiye’yi hazmedemediniz.

Hamleleriyle ezberinizi bozan Bakanımız Berat Albayrak’ı hedefe koydunuz.

Ama...

Artık karşınızda;

Anladığınız dilden konuşan, yaptırımlarıyla sizi cezalandıran ve geri adım attıran,

Küresel çetelere karşı her bir evladının, her bir Bakanının yanında dimdik duran güçlü bir Türkiye var.

Bundan böyle

#EkonomikTuzaklaraGeçişYok

Kaybedeceksiniz!

ALINAN ÖNLEMLER

Sosyal medyada ekonomik tuzaklara geçiş yok etiketi ile alınan önlemler paylaşıldı. İşte alınan önlemler:


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