AK Parti'den ekonomiyi hedef alanlara sert tepki: Artık karşınızda güçlü bir Türkiye var
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, koronavirüs sürecinde ekonomiyi hedef alanlara Twitter'dan tepki gösterdi. Şenocak'ın mesajına destek yağarken, sosyal medyada #EkonomikTuzaklaraGeçişYok etiketi ile alınan önlemler sıralandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Covid-19 sürecinde Türkiye ekonomisine karşı kurulan tuzaklarla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:
Küresel finans çeteleri ve içerideki işbirlikçi hainler;
Biliyoruz, hiçbir zaman Liderimiz Erdoğan’ın yönettiği güçlü bir Türkiye istemediniz.
Covid sürecinde yükselen Türkiye’yi hazmedemediniz.
Hamleleriyle ezberinizi bozan Bakanımız Berat Albayrak’ı hedefe koydunuz.
Ama...
Artık karşınızda;
Anladığınız dilden konuşan, yaptırımlarıyla sizi cezalandıran ve geri adım attıran,
Küresel çetelere karşı her bir evladının, her bir Bakanının yanında dimdik duran güçlü bir Türkiye var.
Bundan böyle
#EkonomikTuzaklaraGeçişYok
Kaybedeceksiniz!
ALINAN ÖNLEMLER
Sosyal medyada ekonomik tuzaklara geçiş yok etiketi ile alınan önlemler paylaşıldı. İşte alınan önlemler: