AK Parti'den Doğu Akdeniz mesajı: İzmir'deki irade ve kararlılığı iyi görsünler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimize göz dikenler ya da Meis Adası'ndan provokasyon yapanlar bugün İzmir'deki irade ve kararlılığı iyi görsünler. " ifadesini kullandı.

AA'nın aktardığı habere göre, Çelik, Twitter hesabından, "Güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlu olsun." paylaşımında bulundu.

İstiklal mücadelesinin Gazi Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Savaşı'nın kahramanlarını saygı ve rahmetle andığını belirten Çelik, "Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimize göz dikenler ya da Meis Adası'ndan provokasyon yapanlar bugün İzmir'deki irade ve kararlılığı iyi görsünler. Türkiye büyük bir devlet olarak dostları için güvence, barış isteyenler için teminattır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, şartların ve imkanların değiştiğini ama 9 Eylül ruhunun değişmeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



Masada çözüm isteyenler için masadayız. Sahada dayatma peşinde koşanların karşısında sahadayız. Bugün kararlılık mesajımızı İzmir'den veriyoruz. Bölge barışının teminatı büyük bir devlet olarak hukuk ve hakkaniyet isteyenlerin en büyük müttefikiyiz. İyi komşuluk ilişkileri isteyenler için sarsılmaz bir dostuz. Aksini düşünenlerin yapacağı her hesap yanlış hesap olacaktır.