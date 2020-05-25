AK Parti'den CHP'ye İş Bankası çağrısı: Kendiniz çözün

Bülent Turan'ın konuşmasından satır başları:

"CHP HİSSELERİ DEVRETMELİ"

Mesele şu aslıda CHP'nin kendi yaklaşımı içerisinde demesi lazım ki "Gazi Mustafa Kemal bu konudaki mirasını CHP'ye verirken CHP o dönem tek partiydi. Bir anlamda devletin partisiymiş ama şimdi çok parti var. Bu bize yakışmaz, o yüzden bu sorunu ben çözüyorum' demeli. Hisseleri hazine bırakıyorum demesi lazım.

Maden iddia ettikleri gibi CHP'nin buradan bir ekonomik karı yok, madem hiç bir avantajı yok. Çünkü öyle diyorlar zaman zaman. O zaman ben de diyorum ki, gelin bunu çözün, siz kendiniz çözün. Bu büyüklükse büyüklük siz de kalsın bu adımı atın. Bu hisseleri bir partinin elinde tutumaktansa bunlar devletin kendisine verin bütün milletin hissesi olsun

"ERKEN SEÇİN TARTIŞMALARI"

Bu tartışmaları hiç anlamlı bulmuyorum. Biz yetkiyi 5 yıllığına aldık, 5 yıl işimizin başındayız. Hiç siz Cumhurbaşkanımızda bir yorulma emaresi gördünüz mü? Hiç AK Parti'nin duruşundan Meclis faaliyetlerinden bir yavaşlama emaresi gördünüz mü? Aksine milletimizin verdiği bu emaneti 5 sene boyunca gibi taşımak için halkımıza laik olmak için, gece gündüz çalışarak büyük bir enerji ortaya koymaya çalışıyoruz. Ben bu seçim tartışmalarının iyi niyetli olmadığı kanaatindeyim. Seçimi ortaya koyacak bir argüman olmadığı kanaatindeyim.

Yani bugün Sayın Erdoğan'ı alın bir tarafa AK Parti'yi alın bir tarafa Cumhur ittifakının temel verilerini alın bir tarafa; kim bu ülkeyi koronadan kurtaracak, kim bu ülkenin temel sorunlarının ortaya konmasında yardımcı olacak, kim hangi büyük liderlikle vizyonla ortaya koyacakta çözüm bulacak.