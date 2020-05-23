AK Parti'den CHP'li Öztrak'a sert tepki: Daha önce görülmemiş bir barbarlık

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar hedef alan sözler sarf etmişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Öztrak'ın skandal ifadelerine sert tepki gösterdi. Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

CHP Genel Merkezi’nde “mutfakta biri mi var?” sorusunun cevabı belli. Mutfak, toplumumuzun en temel değerlerine saldıran bir kafa tarafından tamamen ele geçirilmiş. Sözcülerin dili aile değerleri başta olmak üzere herşeye saldırmakta barbarlık sınırını geçti.

CHP sözcülerine kaç kere söyledik; aile değerleri üzerinden siyaset yapmayın. Cumhurbaşkanımıza ve partimize karşı yürütmeye çalıştığınız yıkım siyasetine aile değerlerini karıştırmanız siyasi hayatımızda daha önce

Siyasi hayatımızın en yakıcı günlerinde bile aile üzerinden siyaset yapmamak temel bir değerdi. Siyasi tartışmalarda siyasi yaklaşım üretmek yerine, aileye saldırmak gibi ahlak dışı ve barbar bir yaklaşımı da siyasete siz soktunuz."