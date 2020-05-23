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  3. AK Parti'den CHP'li Öztrak'a sert tepki: Daha önce görülmemiş bir barbarlık
23 Mayıs 2020 Cumartesi 16:17 | Son Güncelleme:

AK Parti'den CHP'li Öztrak'a sert tepki: Daha önce görülmemiş bir barbarlık

AK Parti'den CHP'li Öztrak'a sert tepki: Daha önce görülmemiş bir barbarlık

CHP Sözcüsü Öztrak'ın Bakan Albayrak ve Selçuk Bayraktar'ı hedef alan sözlerine AK Parti Sözcüsü Çelik sert tepki göstererek, 'Cumhurbaşkanımıza ve partimize karşı yürütmeye çalıştığınız yıkım siyasetine aile değerlerini karıştırmanız siyasi hayatımızda daha önce görülmemiş bir barbarlıktır.' dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar hedef alan sözler sarf etmişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Öztrak'ın skandal ifadelerine sert tepki gösterdi. Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

CHP Genel Merkezi’nde “mutfakta biri mi var?” sorusunun cevabı belli. Mutfak, toplumumuzun en temel değerlerine saldıran bir kafa tarafından tamamen ele geçirilmiş. Sözcülerin dili aile değerleri başta olmak üzere herşeye saldırmakta barbarlık sınırını geçti.

CHP sözcülerine kaç kere söyledik; aile değerleri üzerinden siyaset yapmayın. Cumhurbaşkanımıza ve partimize karşı yürütmeye çalıştığınız yıkım siyasetine aile değerlerini karıştırmanız siyasi hayatımızda daha önce

Siyasi hayatımızın en yakıcı günlerinde bile aile üzerinden siyaset yapmamak temel bir değerdi. Siyasi tartışmalarda siyasi yaklaşım üretmek yerine, aileye saldırmak gibi ahlak dışı ve barbar bir yaklaşımı da siyasete siz soktunuz."


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