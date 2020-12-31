31 Aralık 2020 Perşembe 09:38 | Son Güncelleme:
AK Parti'den CHP'li Fikri Sağlar'ın skandal açıklamalarına sert tepki
Son Dakika Haberleri.. CHP'li Fikri Sağlar'ın "“Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum” skandal açıklamasına AK Parti'den sert tepki geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Ömer Çelik, "Doğrudan insanların düşüncelerini, inançlarını ve demokratik haklarını hedef alan barbarca bir nefret söylemidir bu. Adaleti ve insanlığı tehdit eden kılık kıyafet değil bu faşist zihniyettir." dedi..
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:
2020 yılının son faşist saldırısı CHP'li Fikri Sağlar'dan geldi. CHP'li Sağlar, "Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum" demiş.
Doğrudan insanların düşüncelerini, inançlarını ve demokratik haklarını hedef alan barbarca bir nefret söylemidir bu.
Adaleti ve insanlığı tehdit eden kılık kıyafet değil bu faşist zihniyettir.
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