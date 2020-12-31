AK Parti'den CHP'li Fikri Sağlar'ın skandal açıklamalarına sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

2020 yılının son faşist saldırısı CHP'li Fikri Sağlar'dan geldi. CHP'li Sağlar, "Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum" demiş.

Doğrudan insanların düşüncelerini, inançlarını ve demokratik haklarını hedef alan barbarca bir nefret söylemidir bu.

Adaleti ve insanlığı tehdit eden kılık kıyafet değil bu faşist zihniyettir.

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