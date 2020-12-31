  • $7,3902
  • 9,0883
  • 448.046
  • 1479.91
  • Haberler
  • Güncel
  • AK Parti'den CHP'li Fikri Sağlar'ın skandal açıklamalarına sert tepki
31 Aralık 2020 Perşembe 09:38 | Son Güncelleme:

AK Parti'den CHP'li Fikri Sağlar'ın skandal açıklamalarına sert tepki

AK Parti'den CHP'li Fikri Sağlar'ın skandal açıklamalarına sert tepki

Son Dakika Haberleri.. CHP'li Fikri Sağlar'ın "“Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum” skandal açıklamasına AK Parti'den sert tepki geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Ömer Çelik, "Doğrudan insanların düşüncelerini, inançlarını ve demokratik haklarını hedef alan barbarca bir nefret söylemidir bu. Adaleti ve insanlığı tehdit eden kılık kıyafet değil bu faşist zihniyettir." dedi..

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

2020 yılının son faşist saldırısı CHP'li Fikri Sağlar'dan geldi. CHP'li Sağlar, "Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum" demiş.

Doğrudan insanların düşüncelerini, inançlarını ve demokratik haklarını hedef alan barbarca bir nefret söylemidir bu.

Adaleti ve insanlığı tehdit eden kılık kıyafet değil bu faşist zihniyettir.

.

<p>Aden Havalimanı'nda büyük patlama</p><p>KABİNE ÜYELERİ UÇAKTAN İNİYORDU</p><p>Yeni

30 Aralık Güncel Haberler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Aç karnına sakın tüketmeyin! Sağlıklı zannediyoruz ama...

Film sahnesi değil gerçek! Operasyona 110 polis katıldı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.