AK Parti'den Akıncı'ya çok sert tepki: Bunun adı şerefsizliktir

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Son derece talihsiz açıklamalar. Bırakın Cumhurbaşkanını oradaki herhangi bir Türk'ün söyleyeceği sözler değil. Kıbrıs Türkiye'nin bölünmez bir parçasıdır. Tecrübesiz birinin söylemesini şerefsizlik dersin. Ama böyle tecrübeli birinin bunları söylemesi açıklanacak bir durum değil. 1974'te şehit düşen vatandaşlarımızı bilmeden söylemek cehalet değil ihanettir. Karşı tarafın tezini güçlendirmektir bu sözler. Buradan Avrupalı siyasetçilerin hoşuna giden bu sözler dengesiz ve ihanettir. Makamının gerektirdiğine dair derhal özür dilemelidir. Türkiye olmazsa bugün Kıbrıs olmazdı. Tarihe kara bir leke olarak geçecektir.

Türkiye olmasa Kıbrıs halkı da olmayacaktır. Erenköy katliamını unutmasınlar. Yakın geçmişini unutanlar geleceklerini kuramazlar.

İLKER BAŞBUĞ'UN AÇIKLAMALARI

Türkiye'de asker - sivil alanı Türkiye'nin en problemli yeridir. 5 tane darbeyle karşılaşan bir siyasi alandan bahsediyoruz. Bu kadar darbe yaşamış bir ülkenin asker-sivil ilişkisini normalleştirmesi lazımdı. Asker bürokrasisini savunanlar ne diyordu: Sivil bilmez. O devirler bitti. AK Parti iktidarında vesayet dönemi bitti. Asker suçları neden askeri mahkemeye gider? O zaman 2009'da bu kaldırıldı. 15 Temmuz'dan sonra YAŞ'ın yapısı değişti. MGK'nın yapısı değişti. TSK, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Bunlar önemli demokratik olgunlaşmadır. Askerle bir didişme, askeri öteleme durumu asla yoktur. Bu TSK'nın güçlendirilmesidir. Gazeteler manşet atardı 'Yüksek rütbeli bir askerden alınan bilgiye göre" Kararı milletin seçtiği hükümet mi verecek. Asker mi? Şimdi TSK kendi işine odaklanmış durumda.

Birilerinin zihninde hala böyle bir şey olabilir. Meclis o zaman bir karar almış. Burada artık bunun üstüne söylemek işi sulandırmak olur. 2012'deki MİT krizinden sonra FETÖ'yle büyük bit mücadele edildi. Devletin her yerine sızmış hezoterik bir örgütten bahsediyoruz. FETÖ'nün her şeyi kullandığını biliyoruz. FETÖ şunu istiyor diye doğru adımları atmaktan çekinmemeliyiz. AK Parti vesayetle mücadeleyi geldiği günden beri sürdürmüştür. Can pahasına mücadele verilmiştir. Burada Meclis'in iradesi ortada. Meclis'in iradesi varsa bunu söylemek FETÖ'yle mücadeleyi sulandırmaktır.

FETÖ bir istihbarat örgütüydü. Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla bu mücadele devam ediyor.

FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI

FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması lazım. Bunu da Cumhuriyet Savcıları yapacak. Dört yıl geçmiş hala TSK'nın içinden birileri çıkıyor.

Eğer darbe gerçekleşseydi kim Başbakan, kim Cumhurbaşkanı kim Meclis Başkanı olacak? Bunları bilmiyoruz. Bunlar bilinse siyasi ayağı ortaya çıkacak. FETÖ tüm partilerle iyi ilişkiler içinde olduğunu biliyoruz. 7 Şubat krizi sonrası FETÖ hain olduklarını ilk kez açıktan açığa söylediler. Tayyip Erdoğan karşıtı cepheye FETÖ'nün verdiği desteğe bakmalı. FETÖ'nün iki önemli ismi video çekip Erdoğan'ın kim karşısındaysa ona oy verin demediler mi? FETÖ, Bütün partilerin, 83 milyonun düşmanıdır.

DARBELER DÖNEMİ KAPANDI MI?

Türkiye'de büyük oranda darbe yapılamayacağına inanıyorum. Biz halk bize sandıkta alamıyoruz diyenler siviller darbeye zemin hazırladı. Tüm darbeler yurtdışından destek alarak yapılmıştır. Tüm darbeler sonrası milletimiz darbecileri sandığa gömmüştür. AK Parti'nin bu ülkeye yaptığı en büyük katkılardan biri sivil siyasetin güçlenmesidir.

ORDU ZAYIFLATILDI MI?

15 Temmuz'dan sonra hainlerin temizlenmesine bakın. Darbedeb altı ay sonra Barış Pınarı Harekatı beklenenden çok önce bitirmiştir. Bu nasıl zayıflamadır? Dünyanın bütün orduları Ortadoğu'dayken ordumuz Türkiye'nin göz bebeğidir. TSK'nın asli görevi vatanı ve milleti korumaktır.