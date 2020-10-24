AK Parti'den ABD'ye S-400 tepkisi: İşi bu noktaya getiren ABD'nin tutumudur

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş CNN Türk canlı yayınına konuk oldu. ABD'nin S-400 tavrını eleştiren Kurtulmuş, "Bir kere S-400 meselesinin bugüne gelmesi, Türkiye'nin tercihi değildir. Bu işin bu noktaya gelmesindeki temel neden de ABD'deki politikacılarının tutumudur." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

ABD'DEKİ BAŞKANLIK SEÇİMLERİ

Biz Türkiye olarak başka bir ülkedeki seçimin nasıl seyredeceği, seçimi kimin kazanacağı, taraf tutmak gibi bir pozisyon içinde yer almayız. Amerikan seçimlerini yakından takip ediyoruz. Amerika'da Trump'ın ya da Biden'ın kazanacak olması; buna göre ilişkilerimizi düzenlemeyiz.

Amerikan seçimleri başka, seçim sonrası senaryoların seyri başka... A planımız da B planımız da açıktır. Bazen maksadını aşan yorumlar ortaya çıkıyor. Sanki Türkiye'nin atacağı adımlar, Amerikan seçimlerinin seyrine göre değişecek gibi. Bunlar doğru değildir. Bütün hazırlıklarımızı yaptık.

ABD'NİN S-400 TAVRINA TEPKİ

Bir kere S-400 meselesinin bugüne gelmesi, Türkiye'nin tercihi değildir. Bu işin bu noktaya gelmesindeki temel neden de ABD'deki politikacılarının tutumu. Türkiye'nin bir hava savunma sistemine ihtiyacı var. Biz bunu ya NATO'dan ABD'den temin edeceğiz. Yıllardır 'senatodan geçmez, komisyondan geçmez' gibi mazeretler... Sen vermezsen, biz bunu temin etmek zorundayız. Türkiye S-400'e yöneldi. İşi bu noktaya getiren ABD'nin katı ve tutucu tavrıdır. Birileri şundan endişe ediyor olabilir. Türkiye milli savunma sanayiindeki çıkışı sürdürdükçe, Allah'ın izniyle hava savunma sistemleriyle ilgili orta vadede kendi savunma sistemlerini... Nasıl ATAK helikopterlerini, İHA ve SİHA'larını yapabildiyse, Türkiye hava savunma sistemi kurabilecek noktaya gelecek. Bunun vermiş olduğu bir telaş da mümkün.

ABD'NİN KONSOLOSLUK FAALİYETLERİNİ DURDURMA KARARI

Güvenlik tehdidi algısı varsa bunu paylaşmaları gerekir. Dostluk bunu gerektirir. Ben bunun Türkiye'ye karşı bir takım manipülatif adımların hızlandırılması olarak düşünüyorum. Bir karşılığı yok, çok kısa süre içinde vazgeçeceklerini tahmin ediyoruz. Bizim tarafımızdan bilinen bir güvenlik endişesi yoktur.

ABD'NİN KONSOLOSLUK FAALİYETLERİNİ DURDURMA KARARI

Güvenlik tehdidi algısı varsa bunu paylaşmaları gerekir. Dostluk bunu gerektirir. Ben bunun Türkiye'ye karşı bir takım manipülatif adımların hızlandırılması olarak düşünüyorum. Bir karşılığı yok, çok kısa süre içinde vazgeçeceklerini tahmin ediyoruz. Bizim tarafımızdan bilinen bir güvenlik endişesi yoktur.