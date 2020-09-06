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  3. AK Parti'den AB Konseyi Başkanı Michel'e sert tepki: Hadlerini bilsinler
06 Eylül 2020 Pazar 10:50 | Son Güncelleme:

AK Parti'den AB Konseyi Başkanı Michel'e sert tepki: Hadlerini bilsinler

AK Parti'den AB Konseyi Başkanı Michel'e sert tepki: Hadlerini bilsinler

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in 'Sopa-Havuç" densizliğine ilişkin, "Hadlerini bilsinler. Türkiye, ne sopayla korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir." açıklamasında bulundu.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in 'Sopa-Havuç" densizliğine ilişkin AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sert açıklamada bulundu. Türkiye'nin ne sopayla korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülke olduğunu belirten Kurtulmuş, "Michel gibilerine hatırlatırız, hadlerini bilsinler" dedi.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye karşı havuç-sopa yöntemine başvuracaklarını söylemiş. Michel gibilerine hatırlatırız, hadlerini bilsinler. Türkiye, ne sopayla korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir."
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AK Parti'den AB Konseyi Başkanı Michel'e sert tepki: Hadlerini bilsinler
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