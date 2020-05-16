AK Parti'den AB Dışişleri Bakanlarına 'Doğu Akdeniz' tepkisi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının Doğu Akdeniz'le ilgili ortak açıklamasına tepki göstererek, "Vürisle mücadelede bile birleşemeyen AB, Rum kesiminin peşine takılırken hemen birleşiyor." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada AB Dışişleri Bakanlarına sert tepki gösterdi.
AB'nin içine düştüğü durumun tarihe düşülen kötü bir not haline geldiğini söyleyen Çelik, sözlerine şöyle devam etti:
Dünyadaki hiçbir meselede tumturaklı sözlerin ötesine geçemeyen, tutarlı bir eylemi olmayan bir birlik haline geliyor AB. Virüsle mücadelede bile birleşemiyorlar ama Rum kesiminin peşine takılırken hemen birleşiyorlar.