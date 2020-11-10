  • $8,1596
  • 9,6412
  • 491.148
  • 1243
  • Haberler
  • Güncel
  • Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığına getirildi
10 Kasım 2020 Salı 22:53 | Son Güncelleme:

Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığına getirildi

Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığına getirildi
AA

Eski İçişleri Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

AK Parti Bursa Milletvekili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Efkan Ala, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyeliği ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına görevlendirildi.

MAHİR ÜNAL'DAN TEBRİK MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medya hesabından, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Efkan Ala hakkında tebrik mesajı yayımladı.

Ünal paylaşımında, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın takdirleriyle Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atanan, Merkez Yürütme Kurulu Üyemiz, Bursa Milletvekilimiz Efkan Âla’ya yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maçlar artık seyircili oynanıyor. Spor Toto Süper Lig'de 8. haftay

Pandemiye rağmen futbol heyecanı devam ediyor... İşte Ligde Son Durum

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi açıldı

Ünlülerden 10 Kasım paylaşımları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.