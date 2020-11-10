Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığına getirildi
Eski İçişleri Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
AK Parti Bursa Milletvekili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Efkan Ala, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyeliği ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına görevlendirildi.
MAHİR ÜNAL'DAN TEBRİK MESAJI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medya hesabından, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Efkan Ala hakkında tebrik mesajı yayımladı.
Ünal paylaşımında, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın takdirleriyle Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atanan, Merkez Yürütme Kurulu Üyemiz, Bursa Milletvekilimiz Efkan Âla’ya yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.
Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın takdirleriyle Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atanan,— Mahir Ünal ���� (@mahirunal) November 10, 2020
Merkez Yürütme Kurulu Üyemiz, Bursa Milletvekilimiz Efkan Âla’ya yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. pic.twitter.com/WLzeakDHwR