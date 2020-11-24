AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Karabağ açıklaması: Türk askeri gözlem gücü olarak görev yapacak

AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Öğretmenlerimize tek tek teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Her birimizin hayatının dönüm noktasında mutlaka bir öğretmenimiz var. Hiçbirinin hakkını ödeyemeyiz. Her birine bir kez daha Öğretmenler Günü vesilesiyle teşekkür ediyoruz. Özellikle Covid süresinde büyük gayret gösteren eğitimcilerimize AK Parti MYK'sı olarak şükranlarımızı arz ediyoruz.

DİYARBAKIR ANNELERİ

Diyarbakır annelerinin mücadelesinin tarihe geçecek iki boyutu var. Annelerin vicdan nöbetiyle, evlatlarına kavuşma çığlığı ile bu eylemleri yapmaları, ikincisi de ana akım pek çok yer, gerek yabancı basın tarafından sistematik bir şekilde görmezden gelinmesi. Terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için mücadele veriyorlar. Maalesef görmezden gelinmeye devam ediliyor. O annelerin çığlıkları evlatlarına ulaşıyor ve kavuşmaya devam ediyor.

Geçenlerde bazı STK'lar, şehitler, gazilerle ilgili onlara destek verdiler, bir kere daha destek verenlere şükranlarımızı arz ediyoruz.

CHP'li sayın Çeviköz'ün bazı açıklamaları oldu. Burada bizim her zaman bu tip açıklamalar olunca biraz bekliyoruz, acaba tashih etme imkanı söz konusu olabilir mi diye. Türkiye'nin milli menfaatleri konusunda bilinci pekiştirmek için buna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Beklememize rağmen bu açıklamalar yapılmayınca biz de açıklamalarımızı yaptık.

'Biz iktidara gelirsek S-400'leri iptal ederiz' diyorlar, Türkiye'nin hava savunma ihtiyacı ne olacak?

Türkiye, demokrasi için bedel ödemiş bir ülkedir.



DEAŞ'a ne yapılıyorsa FETÖ'ye de aynısının yapılması söylenmeli.

İrini Harekatı çerçevesinde yapılan aramayı şiddetle kınıyoruz. Yanlış iş yaptılar.

Türk askeri gözlem gücü olarak görev yapacak.

Alman savaş gemisi tarafından gemimize çıkılarak yapılan aramayı şiddetle protesto ediyoruz.