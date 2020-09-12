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12 Eylül 2020 Cumartesi 11:34 | Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok sert 12 Eylül mesajı: Milli iradeye silah çeken milletin düşmanıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok sert 12 Eylül mesajı: Milli iradeye silah çeken milletin düşmanıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 12 Eylül 1980 darbesine ilişkin 15 Temmuz darbesini hatırlatarak; tüm darbecilerin tarihin karanlık kişilikleri olarak millet vicdanında ebediyyen mahkum olduğunu ve darbeciliğin millete düşmanlık olduğunu vurguladı. Çelik; "Milli iradeye silah çeken milletin düşmanıdır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 12 Eylül 1980 darbesine ilişkin Twitter hesabından mesaj yayımladı.

Çelik, "Milli iradeyi çalan darbeciler, arkasına saklandıkları kavramlarla ülkenin varlıklarını gaspettiler. Darbeciler her cümlede "vatan için" diyerek her adımda "vatana ihanet" ettiler. "Hukuksuz vatanseverlik" olmaz." ifadelerini kullandı.

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları:

HER DARBE VATANI İŞGAL GİRİŞİMİDİR

"Her darbe "vatana ihanet"tir. Gerekçesi ne olursa olsun milletin vatanı korumak için verdiği silahı millete doğrultmak vatan hainliğidir. Tarih gösteriyor ki her darbe vatanı işgal girişimidir.

Milli iradeyi çalan darbeciler, arkasına saklandıkları kavramlarla ülkenin varlıklarını gaspettiler. Darbeciler her cümlede "vatan için" diyerek her adımda "vatana ihanet" ettiler. "Hukuksuz vatanseverlik" olmaz.

Hukuk dışı vatanseverlik" darbecilerin en süslü yalanıdır. #12Eylül katliam rejiminin başladığı gündü. Vatan hainliği, tüm darbelerin tek ideolojisidir. Sağcı ya da solcu darbe olmaz; darbe vatan hainliğidir. Milletine silah doğrultundan daha ahlaksız ve daha hain kimse yoktur

TÜM DARBECİLER TARİHİMİZİN KARANLIK KİŞİLİKLERİ...

Bu ihanetin son hamlesi 15 Temmuz'da millet iradesine çarparak paramparça oldu. Tüm darbeciler tarihimizin karanlık kişilikleri olarak millet vicdanında ebediyyen mahkum oldu. Adalet hükmünü verdi, veriyor. Düşmanlarımız darbe silahını bir daha asla kullanamayacaklar.

Darbecilik, millete düşmanlıktır! Milli iradeye silah çeken milletin düşmanıdır."

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