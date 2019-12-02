Başkan Erdoğan fabrika bacasına filtre düzenlemesini veto etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in konuşmasından satır başları:

Cumhurbaşkanımız termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi doğru bulmamış ve veto etmiştir.

CHP, Külliye'ye giden CHP'li iddiasıyla ısrarla bu yalan siyasetini sürdürmeye devam etti. Netice itibarıyla bu yalan ellerinde patlamıştır.

Yarın önemli bir zirve için Sayın Cumhurbaşkanımız Londra'ya gidecek. Çeşitli liderlerle yapacağı görüşmelerin yanı sıra, aynı zamanda da dörtlü formatta ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle bir görüşmesi gerçekleşecek. Suriye meselesi önemli bir gündem maddesi olacak. Göç meselesi de altında bulunduğumuz yük, karşı karşıya kaldığımız çeşitli zorluklar da NATO Zirvesi'nde gündem maddesi olacak. Çağrımıza NATO müttefiklerimizden de aynı desteği bekliyoruz.

Türkiye kendi güvenliğini sağlayabilecek imkan ve kapasiteye sahiptir. Türkiye bunu en son Barış Pınarı Harekatı'nda göstermiştir.

'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' şeklinde bir açıklama yaptı Macron. 'Suriye'de ne işi var?' diyor. Türkiye kendi güvenliğini sağlıyor. Sizin Mali'de ne işiniz var diye sormak gerekiyor.

Doğu Akdeniz'deki bu adım artık yeni bir sürecin başladığını göstermektedir. Anlaşmanın uluslararası hukuka uygunluğu ile ilgili en ufak bir sıkıntısı yoktur. Bunlar Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi sınırlarına hapsetmek için bir duvar uydurmak istiyorlardı.