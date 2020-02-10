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  3. AK Parti Sözcüsü Çelik: İdlib'de gözlem noktalarından çekilme söz konusu değil

AK Parti Sözcüsü Çelik: İdlib'de gözlem noktalarından çekilme söz konusu değil

AK Parti Sözcüsü Çelik: İdlib'de gözlem noktalarından çekilme söz konusu değil

AK Parti Sözcüsü Çelik, İdlib'de rejim güçlerinin saldırısına ilişkin, "Gözlem noktalarından çekilme gibi bir şey söz konusu değildir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'de rejim güçlerinin saldırısına ilişkin, "Rejim hedeflerini ateş altına alma faaliyeti yoğun bir şekilde kesintisiz sürmektedir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, İdlib'de gözlem noktalarından çekilmenin söz konusu olmadığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Bugün ortaya çıkan tablo, rejimin saldırganlığının aynı şekilde devam ettiği, çatışmasızlık bölgesinin statüsünün yok edilmesine dönük bütün kuralları, bütün mutabakatları ihlal eden yaklaşım içinde olduğudur. Saldırılara misliyle karşılık verilmeye devam edilecektir. Cumhurbaşkanımız, ilgili kurumlara gerekli talimatları vermiştir. Bazı ülkelerin bazı hesaplarla Libya'yı ikinci bir Suriye haline getirmesine müsaade edilmemesi gerekir. Burada Hafter'in saldırganlığına göz yumulması demek Libya'nın ikinci bir Suriye haline gelmesi demektir."

(AA)


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