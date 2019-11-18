Türkiye'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesiminin, Yunanistan'ın ne yapmak istediğini görüyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından bazı satırbaşları:

Dün Yıldız Kenter'i kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Toplumunuzun kaliteli sanatla buluşması noktasında adres olmada değer teşkil etmiştir. Milletimizin ve sanat camiamızın başı sağolsun. Bir okulda otizmli çocukların dışlanması şeklinde bir durumla karşı karşıya kalmıştık. Bazı velilerin yanlış bilgilendirme ve olaya duyarsız yaklaşımları sebebiyle eylemler görmüştüm. Bu soruşturuldu. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız ve incinen ailelere hassasiyete yaklaşıldı. Buradaki incitici eylemlerin ortaya çıkmasında sorumlu olanların araştırılması için Milli Eğitim Bakanımız hassasiyet gösterdi. Netice itibarıyla okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın diplomasi trafiği uluslararası siyasete damga vuruyor. Son zamanlarda ilk gündem sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya ve ABD ile yürüttüğü faaliyetlerdir. Suriye'de meydana gelen bu terör oluşumları karşısında Türkiye'nin gösterdiği kararlı duruşunun ne kadar haklı olduğu çeşitli yapılan açıklamalarla daha net şekilde görülmüştür.

Türkiye açısından DEAŞ ve PKK'yla aynı ilkelerle mücadele edilmesi meselesi müttefiklerimize altını çizdiğimiz hususlardır. Burada sayın Cumhurbaşkanımızın doğrudan Rusya Devlet Başkanı ve ABD Başkanı ile doğrudan muhatap olmasıyla aşama aşama önemli basamakları geçmemizi sağlamıştır. Önemli kazanımlardan bir tanesi Ermeni tasarısının senatoda oylanmasının bloke edilmesidir. Parlamento tarih yazmamalıdır, bu meselede tarihçiler karar vermelidir. Türkiye'nin karşılıklı olarak arşivlerinin açılması gibi Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirelen tezleri vardır.

Yaptırım meselesi olarak gündeme gelen hususların gündemden kalkmıştır. Konuşma dili müttefikler arasında yaptırım dili olmamalıdır. Son zamanlarda birtakım propoganda merkezleri tarafından Türkiye'nin terörle mücadelesinin bölgedeki demografiyi değiştirmek peşinde koşmak gibisinden damgalanmaya çalışıldığını görüyoruz. Net bir şekilde demografiyi değiştirenlerin terör örgütleri olduğu, insani meselenin ötesinde petrol meselesine odaklananlar olduğu en güçlü şekilde anlatılmaya devam edilmektedir.

Trump'ın gönderdiği mektup iade edilmiştir. Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletimizin çıkarlarını garanti altına alan ve bunları korumaya yönelik bir siyaset gütmektedir. Herhangi bir çevrenin, dar siyasi grubun tatmin edilmesi gibi bir siyaset hiçbir zaman sözkonusu olmamıştır. Batı'da kara propoganda merkezlerinde gördüğümüz kirli dilin zaman zaman bazı çevrelerde dile getirildiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanımız istenmediği yerde bulunuyor gibisinden başkalarının diliyle konuşan birtakım yayınlara ülkemizde rastlamamız üzüntü vericidir. Sahada olduğu kadar masada, masada olduğu kadar sahada olmaktan taviz verilmeyecektir.

Koskoca Avrupa Birliği, Rum kesiminin marjinal tezlerinin peşine takılmış durumdalar. Türkiye ve KKTC 2004'den bugüne kadar Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının adil bir şekilde paylaşılması için karşı tarafa mekanizma önermiştir. İki halkın yararına olacak şekilde bu kaynakları çıkaralım demiştir. Rum kesimi her zaman olduğu gibi gri alanı ve muğlaklığı tercih etmiştir. Bu konuda çok tecrübeliyiz Rum kesiminin, Yunanistan'ın ne yapmak istediğini görüyoruz. Burada tekrar hakları gasp etmek isteyen, istikrar değil gerginlik üretmeye çalışan bir yaklaşım sözkonusudur. Güneyin peşine AB'nin takılması ne adalete ne hakkaniyete uygundur. Tamamen Rum kesiminin esiri haline gelmiştir.

Doğu Akdeniz'de AB pozitif bir ajandanın sahibi değildir. Gerginlik üreten taraf haline gelen bir odak haline gelmiştir. Bu AB açısından büyük bir kırılmadır. Bundan sonraki süreçte AB'nin birçok faaliyetinde sözlerinin dikkate alınmaması gibi bir sonuç doğuracaktır. AB, Rum kesiminin gasetme politikasının desteleyecisi haline gelmiştir. Biz iyi komşuluk ilkesini AB'ye bir kez daha hatırlatıyoruz.

İsrail Gazze Şeridi'ne bombalar yağdırdı. 40 şehit 120 Filistinli kardeşimizin yaralandığını öğrendik. Yaklaşık 1000 masum Filistinli evsiz kaldı. İsrail şiddet, zulüm politikasında sınır tanımadığını ortaya koydu. Gazze'nin bombalanmasını protesto eden Filistinlilere ateş açıldı. Yardım ekiplerini de darp ettiler. Gerek bombalı saldırıları ve gerekse yardım ekiplerine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İsrail uluslararası hukuku tanımamaktadır. İsrail'in işgali modern zamanların en uzun işgalidir. Burada uluslararası toplumu masum Filistinlileri koruma şeklindeki yükümlülüğünü yerine getiremye davet ediyoruz.

Filistinlilerin topraksızlaştırılmasına dönük politikanın en üst aşamasına ulaştığına şahitlik ediyoruz. Kudüs'ün başkent olması için haksız ve hukuksuz şekilde İsrail'i destekleyenler, ırkçı yasalar geçirilmesine sessiz kalanlar bunun karşısında İsrail'in işgalinin dozunu iki katına çıkardığını görmelidirler. Uluslararası hukukun hiçe sayılması, Filistinlilerin temel haklarının çiğnenmesi herkes tarafından lanetlenmelidir.

Irak'ta 1 aydır protesto gösterileri düzenleniyor. Malasef bu gösterilerde çok sayıda Iraklı gösterici kardeşimiz hayatını kaybetmiştir veya yaralanmıştır. Bunların hepsi üzüntü vericidir. Türkiye olarak bu süren protestolarda yaşanan can kayıpları dolayısıyla kardeş Irak halkına bir kez daha taziye ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Irak'taki hükümetin halkın beklentilerin karşılanması için atması gereken adımların ve diyalog sürecinin sürdürülmesini talep ediyoruz. Irak Cumhurbaşkanı sayın Behram Salih, Başbakan ve Temsilciler Başkanı ile biraraya gelip barışsçıl gösterilerin reform yolunu açmak yaklaşımını son derece önemsiyoruz. Masum insanları öldüren ve yaralayanların cezalandırılacağına dönük açıklamasını çok kıymetli buluyoruz.

Ayetullah Sistani'nin de barışçıl gösterilerde düşüncelerin ifade etmenin meşru olduğunu ifade etmesi, Irak Cumhurbaşkanı gibi barışçıl gösterilerin reform yolunu açması gerektiğini ifade etmesi, gösterilerin daha fazla şiddete bulaşmama yolundaki ümitlerimizi arttırmıştır. Irak hükümeti de işsizlik, yolsuzluk, altyapı konularında ivedilikle çalışmaya başlayacağını söylüyor. Sivil göstericileri katleden, yaralayan sorumluların da kamuoyunu vicdanını tatmin edecek şekilde olması gerektiğini düşünüyoruz.

Prensip olarak hiç kimse hayat tarzından, giyim kuşamdan dolayı herhangi saldırı ve tacize uğramamalıdır. En temel prensip budur. Bu somut olaylara geldiğimizde başörtülü hanımlara dönük sistematik saldırının birkaç yerde üstüste gelmesi bizim de kaygılanmamızı, konuyu yakından takip etmemizi gerektirmektedir. Kim olursa olsun, hangi kimlikten olursa olsun bütün provokatörlere karşı ortak tutum geliştirmeliyiz. Geçmişte bu ülke başörtüsü takıyor diye kendi çocuklarını okuldan uzaklaştırdı. Büyük acılar çekildi. Onu yaşayan nesillerin hayatlarının nasıl kaybolduğunu, ideallerinin nasıl çalındığını anlatan pekçok hikaye vardır. Bu arkadaşlarımız aramızdadır. Hangi kesimden olursa olsun tüm hayat tarzlarının toplumumuzun tamamının korunması altında olmasıdır.

Avrupa'da geçmişinde müslümanlık olan bir terör eylemine kalkıştığında 'islami terör' olarak nitelendirilir ama hristiyan olursa akıl hastası olduğu şeklinde kişiselleştirilir. Yeni Zelanda'daki camiye yapılan saldırıda birtakım ülkeler özellikle cami lafını kullanmak istemedi. Bunları takip ediyoruz. Hiçbir vatandaşımızın hayat tarzından dolayı incinmemesi gerekir. Türkiye geçmişte bununla ilgili büyük bedeller ödemiştir. Türkiye bunları geride bırakmıştır.Bunu yapan şahısların geride bırakılan acıları yeniden gündeme getirmeye çalışmaktadırlar.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması müspet açıklamadır. Tüm siyasilerin hayat tarzı yüzünden saldırıya uğrayanlar konusunda topyekün sahiplenmeye girmesi toplumuzun çimentosu açısından önemli olacaktır. Hassasiyetimizi ne kadar yüksek tutarsak kendi bünyemize ve geleceğimize o kadar iyilik etmiş oluruz.