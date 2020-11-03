AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki: Yine örgütlü bir CHP iftirası ile karşı karşıyayız

AK Parti Sözcüsü Çelik; CHP'nin İzmir depremini kullanarak Başkan Erdoğan'a karşı geliştirdiği yalan siyasete, sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesini ziyaret görüntülerini FETÖ’cü hesaplar müzik montajlayıp servis etti." ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Başkan Erdoğan hakkında konuşurken, "Bebekler enkaz altındayken müzik çaldırıyor." şeklindeki ifadelerini ön plana alan Ömer Çelik, CHP'nin yalan siyasetini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

"YİNE ÖRGÜTLÜ BİR CHP İFTİRASIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Çelik, Başkan Erdoğan'ın FETÖ'cü hesaplar tarafından yalan ve montajla hedef alındığını belirterek şunları kaydetti:

"Yine örgütlü bir CHP iftirası ile karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesini ziyaret görüntülerini FETÖ’cü hesaplar müzik montajlayıp servis etti. Sn Cumhurbaşkanımızı Fetö’cü hesaplar yalan ve montajla hedef aldı. Bu yalanlar CHP kürsüsünden kamuoyuyla paylaşıldı."

"TÜM İNSANİ DEĞERLERE HAKARETTİR"

İzmir depreminin ilk anından itibaren devlet, tüm imkanları ile birlikte İzmir için seferber oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise bizzat İzmir'e giderek sahadaki ekiplerin yanında yer almış ve çalışmaların gidişatını incelemişti.

Tüm bu gelişmeleri hatırlatan Ömer Çelik, uzun bir süredir CHP yönetiminin siyasi rekabet değil, esasen husumet peşinde olduğunu vurguladı. Çelik, bu husustaki tepkilerini şu sözlerle ifade etti:

"CHP yönetiminin husumetinin, depremzede evlatlarımızı yalanlarına alet edecek seviyeye düşmesi, tüm insani değerlere hakarettir."

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'NİN ÇABALARINA SAYGISIZLIK"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımında; CHP'nin, söz konusu tutum içerisinde yer alarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çabalarına saygısızlık yapıldığı vurgulandı. Bununla birlikte, yapılanın kesinlikle siyasi muhalefet olmadığına ilişkin değerlendirme de şu şekilde yapıldı:

"CHP'nin yaptığı kesinlikle siyasi muhalefet değildir ve afet anında tüm kurum ve kuruluşlarıyla harekete geçen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çabalarına da saygısızlıktır. CHP yönetimi, Fetö’cülerin yalanlarını kürsüden dillendirmeleriyle yüzleşmeli ve herkesten özür dilemelidir."