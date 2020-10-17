17 Ekim 2020 Cumartesi 22:28 | Son Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki: Ermenistan'ı destekleyenler katliamların asıl suçlusudur
AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işgalci Ermenistan'ın haydut devlet gibi davrandığını belirterek, "Ermenistan'ı destekleyenler ise katliamların asıl suçlusudurlar." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, işgalci Ermenistan'ın haydut devlet gibi davrandığını belirterek, "Ermenistan'ı destekleyenler ise katliamların asıl suçlusudurlar." ifadelerini kullandı.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, işgalci Ermenistan ordusunun Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırılarına ilişkin şunları kaydetti:
"Libya'da toplu mezarların arkasında olanlar, Azerbaycan toprağındaki sivillerin öldürülmesinin de arkasındalar."
"Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. Ermenistan'a destek verenler geçmişte Avrupa'nın yaşadığı acıları başka coğrafyalara yaşatmaktan çekinmiyorlar. Ermenistan savaşmıyor, seri katil gibi cinayet işliyor."