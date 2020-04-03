AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Arkadaşlarımızın çeşitli temaslarında ortaya koyduğu temaslar, bir takım problemlerin çözülmeleriyle ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Hepimiz için zorlu bir süreç. Dünya bir küresel afet ile karşı karşıya.

Hocaların hocası Cemil Taşçıoğlu hocamız ve Feriha Öz hocamızı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz.

Afetler konusunda insanların eski bir birikimi var.

Hiçbir ayrım göstermeksizin tüm dünyayı vuran tehlikeli bir salgın söz konusu.

Çok tehlikeli bir salgın söz konusu. dünya nizamı üzerinde yeni düşünceler geliştirmemiz yönünde uyarılar yapıyor.

Ülkemiz bu afet karşısında bütün tedbirleri yürürlüğe koyuyor. 17 yıldır sağlık alanındaki köklü dönüşümler bizi diğer ülkelere göre daha hazırlıklı hale getirmiştir. Şehir hastanelerimizin varlığı yatak kapasitesi bakımından büyük bir güvence teşkil etmektedir.

Bu sürecin başından itibaren çok kafa karıştırıcı, virüsle mücadeleye odaklanmak yerine

Avrupa'da ilk olarak 27 Ocak'ta Fransa'da tespit edildi.

Şubat ayının 3. haftasından itibaren İran ve İtalya'da hızla yayıldı.

11 Mart’ta DSÖ pandemi ilan etti. Şimdi vaka sayısı 1 milyonu ölü sayısı 50 bini geçmiş durumdadır.

Ülkemiz de güçlü bir şekilde mücadele ediyor.

Vatandaşlarımızın hayatından daha kıymetli bir şey yoktur.

Türkiye süreci baştan itibaren ciddiye almıştır. Daha dünya salgını ciddiye almazken, Türkiye Ocak ayından bu operasyon merkezi kurmuştur. 10 Ocak'ta bir Bilim Kurulu oluşturmuştur.

20 Ocak'tan itibaren Çin olmak üzere tüm yolculara taramadan geçirilmeye başlandı.

1 Şubat'ta Vukan'daki vatandaşlar askeri uçakla ülkemize getirildi.

29 Şubat’ta da İtalya ile tüm yolcu trafiği durduruldu. Umre’den gelen vatandaşlara karantina uygulanmaya başlandı.

Maalesef 10 Mart'ta ülkemizde ilk vaka görüldü.

12 Mart'ta tedbirler paketi ile bir üst basamağa geçiliş oldu.

Ülkemizde vaka sayısı 5'e çıktığında derhal 9 Avrupa ülkesi ile havayolu ulaşımı durduruldu.

Sürecin şeffaf yürütülmediğine dair pek çok eleştiri, son derece spekülatif bir şekilde yürürlüğe koyulmaya çalışılıyor.

Koca koca bazı siyasi parti temsilcileri spekülasyon yaymaya çalışıyor.

Okulların tatili, uzaktan eğitime geçilmesi, spor müsabakaların seyircisiz hale getirilmesi, Liselere giriş ve üniversitelere giriş sınavları gözden geçirildi.

Kışlalardaki askerlerin tüm çarşı izinleri durduruldu.

13 Mart’ta umrede dönen vatandaşlarımız karantinaya alınmış oldu. Piknik alanları ormanlar yasaklandı.

İllerde pandemi kurullarını kurulması önemlidir.

Dünyadaki ülkelerden en erken şekilde en katı tedbirler uygulamaya konuldu.

Yıkım siyasetini zamanı değil. Gördüğümüz şu vardır ortaya koyduğumuz tedbirler hiçbir şekilde bizi bu felaketin arkasından koşmak gibi bir duruma düşürmedi.

Hiçbir şekilde bizi felaketin arkasından koşmaya değil, ön alıcı tedbirlerle hayat akışını felç etmeden tedbirleri aldık.

Ekonomik hayatın olumsuz etkilenmemek için pek çok tedbir alındı.