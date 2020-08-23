AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Giresun'daki faciayla ilgili açıklama: Tüm kurumlarımız görev başındadır

Sosyal medya hesabından Giresun'daki sel faciasıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şehit olan askerimize ve yitirdiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber oldu, vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm kurumlarımız görev başındadır." açıklamasında bulundu.