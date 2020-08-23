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  3. AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Giresun'daki faciayla ilgili açıklama: Tüm kurumlarımız görev başındadır
23 Ağustos 2020 Pazar 11:28 | Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Giresun'daki faciayla ilgili açıklama: Tüm kurumlarımız görev başındadır

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Giresun'daki faciayla ilgili açıklama: Tüm kurumlarımız görev başındadır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Giresun'daki sel felaketine ilişkin, "Tüm kurumlarımız görev başındadır. Vatandaşlarımızın yanındayız" açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesabından Giresun'daki sel faciasıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şehit olan askerimize ve yitirdiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber oldu, vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm kurumlarımız görev başındadır." açıklamasında bulundu.

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