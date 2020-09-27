AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ermenistan'a sert tepki: Ermenistan ateşle oynuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısı sonrası sert açıklamalarda bulunarak, "Ermenistan ateşle oynuyor" dedi.

Çelik, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir." dedi.

"ERMENİSTAN ATEŞLE OYNUYOR"

Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğnu belirten Çelik, "Bu saldırılar Ermenistan’ın uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha gösterdi.

Uluslararası toplum Ermenistan’ı mahkum etmelidir." açıklamasında bulundu.

"İNSANLIK SUÇU İŞLİYOR"

Saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirten Çelik şunları söyledi:

"Ermenistan bir kere daha hukuk tanımaz bir provokasyon gerçekleştirdi. Ermenistan’a bağlı katliam şebekeleri bu saldırılarla insanlık suçu işliyor Ermenistan’a karşı uluslararası toplum sesini yükseltmelidir."