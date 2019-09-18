AK Parti Sözcüsü Çelik'ten erken seçim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamarı şöyle:

Sebebi ne olursa olsun. Süreç nasıl işlerse işlesin. Darbe bir millete karşı işlenmiş en büyük suçtur. Çok bedeller ödedik. O yüzden bedeli ödenmiş bir demokrasiye sahibiz.

Bu vicdan eylemini buradan bir kez daha selamlıyoruz. Annelerin ellerinden öpüyoruz. Çocukları için çektikleri sıkıntıyı tüm dünya görüyor. Terör örgütünün çeşitli zamanlarda o bölgenin çocuklarına uyguladığı zararlar görülmektedir. Devletimizin büyük bir mücadele veriyor. Annelerin ortaya koyduğu yaklaşım tüm dünyada teröre karşı yükselen en güçlü sestir. Bu mücadele saygın, ahlaki bir mücadeledir.

YARGI REFORMU PAKETİ

Bu yeni dönem askeri reform ile başlamıştır. Toplumdan gelen istekler doğrultusunda kapsamlı bir araştırma yapıldı ve ilk reform yapıldı. Öncelikli olan vatandaşımızın ihtiyacının karşılanmasıdır.

Kesintisiz reform anlayışımızın ikinci adımıdır. Adalete erişimde kalite artırılacak.

ANKARA'DAKİ 3'LÜ SURİYE ZİRVESİ

Soçi'deki zirveden sonra sürecin takibi için önemli bir adımdır. Türkiye öteden beri Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyarak elinden gelenleri yapıyor.

Sahada bazı yeni gerçeklikler ortaya çıkmaya başladı. 3 lider de ayrılıkçı gündemlere karşı çıkmıştır. İdlib'deki durumun yeniden kontrol alınması için çalışmalar sürdürülüyor. DEAŞ, El Kadide gibi benzer organizasyonlara karşı ortak bir tutum geliştirilmesi altı çizilmesi gereken bir konudur.

Sınırlara tel örgü koyarak, bu insanları Akdeniz'de ölüme terk etmek, Türkiye'nin hiçbir zaman rıza göstereceği bir durum değildir. Göç sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir baskı uygularken, kimse bununla ilgilenmiyor. Önemli olan duvarlar örmek değil, köprüler kurmaktır. Önemli olan mülteciler için çözüm üretmektir.

Pek çok teknik görüşme yapılmaktadır. Bütün bunların somut neticesi orada daha az insanın ölmesi, daha az insanın katledilmesidir.

TÜRKİYE ABD İLİŞKİLERİ

Türkiye ABD ilişkileri hiç gündemden düşmüyor. Genelde bu konular gündeme getirilirken bazı odakların negatif olarak gündeme aldığını görüyoruz. Suriye konusunda anlaşamadığımız çok konu vardır fakat müzakerelerle çözüm üretmeye çalışıyoruz.

Türkiye adımları atarken kendi çıkarlarını korumak zorundadır.

ABD Ticaret Bakanı Türkiye'yi ziyaret etti ve önemli görüşmeler gerçekleşti. ABD-Türkiye ticaret hacminin 100 milyon dolara çıkması için önemli görüşmeler yapılmıştır.

NATO'nun imkanlarından daha fazla yararlananların NATO'ya daha az yararı olduğunu biliyoruz.

FİLİSTİN-İSRAİL SORUNU

Suriye konusunda nasıl bir koalisyon kurulacak göreceğiz. Mevcut başbakan Batı Şeria'tın ihlak edeceğini söyledi. Tabi bu bütün dünyayı ateş çemberine atacak bir durum. Ortaya çıkan seçim sonuçlarında İsrail halkının buna izin vermek istemediğini görüyoruz. Filistin-İsrail sorununun adil bir şekilde çözülmesini istiyoruz. İşgal bir çözüm politikası değildir.

SUUDİ ARABİSTAN TESİSLERİNE SALDIRI

Suudi Arabistan'ın tesislerine yapılan saldırı yeni bir krizi tetikledi. Bunun arkasından Yemen'in İran'ın Suudi Arabistan'ın olduğu tartışma gündeme geldi. Tabi biz bu saldırının arkasında kimin olduğunu bilemeyiz. ARAMCO'ya yapılan saldırıyı tabi ki kınıyoruz. Kimsenin peşinin suçlanmaması gerekir. Her kriz o geçtikten sonra durmuyor. Yeni krizler doğuruyor.

ERKEN SEÇİM

Erken seçim diye bir şey yok. Seçimler bitti. Türkiye'de siyasetin patronu vatandaştır. Bunu herhangi bir şekilde gündeme getiriyorsa bunu gündeme getirecek son kişi Kılıçdaroğlu'dur. Herkes önüne bakıyor. AK Parti her zaman seçim olacak şekilde hazır partidir ama Türkiye'nin gündeminde seçim yoktur. Dünyanın gittiği noktada daha hassas olduğumuz bir dönemdeyiz. Ekonomik anlamda siyasi anlamda daha güçlenmeliyiz.

TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ

Kendi halkına karşı silah çekmesi, kendi halkına kimyasal silah kullanması çok normalmiş gibi de Türkiye ilişkilerini düzeltsin deniyor. Bunları yaparken neden Türkiye'nin tavrı değişsin deniyor. Ortadaki tablo değişsin ki bizde adımlarımızı atalım. Önemli olan Suriye'nin kendi halkını katletmeyi kesmesidir.

FETÖ İLE MÜCADELE

Adalet Bakanlığı, FETÖ ile mücadele konusunda kilit bakanlıktır. Çünkü FETÖ en çok orada yapılanmıştı. Dolayısıyla Adalet Bakanlığı ve çalışanları Cumhurbaşkanımızın talimatıyla FETÖ'ye karşı mücadelesini sonuna kadar ediyor.