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  3. Ömer Çelik: Kendi devletini suçlayan bu çarpık zihniyetle karşı karşıyayız

Ömer Çelik: Kendi devletini suçlayan bu çarpık zihniyetle karşı karşıyayız

Ömer Çelik: Kendi devletini suçlayan bu çarpık zihniyetle karşı karşıyayız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Maalesef bir kere daha CHP yönetimi yabancı bir devletin bir yetkilisine referans vererek Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni suçladı. Defalarca uyardığımız bir konuda yine aynı şeyi yaparak kendi devletleri yerine yabancı devleti esas aldılar." dedi.

AK PArti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP'ye tepki gösterdi.

Çelik, "Maalesef bir kere daha CHP yönetimi yabancı bir devletin bir yetkilisine referans vererek Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni suçladı. Defalarca uyardığımız bir konuda yine aynı şeyi yaparak kendi devletleri yerine yabancı devleti esas aldılar." mesajını paylaştı.

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