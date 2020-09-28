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  • AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Ünal Çeviköz'e tepki: Provokatif açıklamasını şiddetle kınıyoruz
28 Eylül 2020 Pazartesi 15:02 | Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Ünal Çeviköz'e tepki: Provokatif açıklamasını şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Ünal Çeviköz'e tepki: Provokatif açıklamasını şiddetle kınıyoruz

Son Dakika Haberleri.. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Ünal Çeviköz'ün bir haber kanalında söylediklerine tepki gösterdi. Çelik, CHP'de dış politikadan sorumlu Ünal Çeviköz'ün "Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor." şeklindeki provokatif açıklamasını şiddetle kınadığını belirtti.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Ünal Çeviköz'e tepki: Provokatif açıklamasını şiddetle kınıyoruz

<p>Kardeşler arasındaki kıskançlıklar, oldukça sık rastlanan ve anne babaları zorlayan durumlardır.

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