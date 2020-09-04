AK Parti Sözcüsü Çelik: Yaptırım olursa, AB mülteciler konusunda iş birliği beklemesin

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldığı canlı yayın programında, Yunanistan ile yaşanan gerilime değinerek Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağını düşünmediğini söyledi. Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenliğinin olmayacağını belirten Çelik, "O saatten sonra mülteci konusunda iş birliği beklemesinler" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Doğu Akdeniz'de güçler arası bir çatışmanın tarafı olmak istemiyoruz.

Merkel, Yunanistan'ın arkasındayız gibi açıklamalarıyla bu siyasete prim veriyor. Biz müzakere masası kuralım diyorlarsa buna olumlu yaklaşım diyoruz. Ama navtex ilan etmeyin gemilerinizi çekir derlerse buna yanaşmayız. Bir kere navtex'i erteledik, Yunanistan Mısır ile korsan anlaşma yaptı.

Almanya'nın yaklaşımını olumlu karşılıyoruz ama Almanya Yunanistan'a sözünü geçirmeli. Almanya'nın inisiyatifini tahrip eden Yunanistan tarafıdır. AB ülkeleri Yunanistan'ın marjinal ajandasına katıldı.

AB YAPTIRIM UYGULAR MI?

AB ile mülteci anlaşmasının maddelerini unuttular, 3+3 milyar euro meselesine indirgediler. Macron şunu söylüyor, Türkiye'ye yönelik kırmızı çizgilerimiz var ama konuşmamız lazım işbirliklerimiz var diyor. Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenliği diye bir şey olmaz. Bize hangi teşviki verecekler? Yaptırım noktasına gelmesini beklemiyorum. O saatten sonra mülteci konusunda işbirliği beklemesin AB. Doğu Akdeniz'de yaptırım uygularım diğer alanlarda işbirliğimi sürdürürüm diye düşünmesin.

RUM KESİMİ'NE SİLAH AMBARGOSUNUN KALDIRILMASI

Yunanistan ABD'yi de mobilize etmeye çalıştı. Trump Cumhurbaşkanımızı aradı Miçotakis ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanımız sahadaki gerçekliği anlatınca tekrar görüşeceğini söyledi. Ama Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırması ABD'nin bölgedeki gerçekliği anlayamadığı anlamına geliyor. ABD'nin daha dengeli bir tavır ortaya koyması gerekiyordu. Türkiye Kıbrıs'la ilgili her müzakere masasından haklı taraf olarak kalkmıştır."

MACRON'UN SARRAC DAVETİ

Açık bir şekilde Hafter'e destek verdi, ağır bir yenilgiyle sonuçlandı. Şimdi de destek vermedim gibi bit tutum alıyor. Şimdi de Sarrac üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyor. BM'nin kabul ettiği Serrac varken Hafter'i destekledi. Sarrac sahada kaybetseydi davet almazdı. Gerçekten bir kıskançlık içinde Türkiye'ye karşı. Tüm politikası Türkiye'yi durdurmaktan ibaret, başka ajandası yok.

KORONAVİRÜSLE VİRÜSLE MÜCADELE

Ankara'da Covid artışıyla ilgili bir sıkıntı var, bu tablolarda net olarak görünüyor. Maske, mesafe, temizlik azaldığında hastalık yükselişe geçiyor. Hastanelerle ilgili ilaçla ilgili bir problem yok. Ama bu yüzden kendimizi rahat hissetmeyelim. Bu maske meselesini nefes almak kadar doğal bir hale getirmemiz lazım.